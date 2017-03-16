В Самаре разыскивается водитель, сбивший 61-летнего мужчину

Неизвестный водитель неустановленного транспортного средства (предположительно большегруза), ехавший со стороны улицы Демократической в направлении Сергея Лазо, сбил 56-летнего мужчину. Он находился на дороге. Сразу после этого водитель скрылся с места происшествия.Сообщается, что затем пешеход попал под колеса Рено Логан под управлением 31-летнего мужчины. От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия до прибытия врачей.Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев данного ДТП или тех, кто располагает какой-либо достоверной информацией о скрывшемся водителе, позвонив по телефонам (846) 228-53-49, 8-927-650-57-77 - отделение розыска, (846) 951-91-21-дежурная часть полка ДПС или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи) или по адресу: ул. Литвинова, 360.