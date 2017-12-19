В Самаре разработают проект школы на территории бывшего ЗИМа

Заказчиком торгов выступает городской департамент градостроительства. Площадь земельного участка, на котором будет располагаться школа, составляет 25,9 тысячи кв.м. Ориентировочное количество мест - 1,5 тысячи человек. Количество классов-комплектов - 60.В число работ входит разработка эскизного проекта, проектной и сметной документаций. Для этого нужно будет провести инженерно-геологические, геодезические и экологические изыскания. Эскизный проект должен представлять собой основную концепцию (определение координат территорий школы с учетом окружающей застройки, разбивочный генплан с привязкой к границам участка) и цветовые решения фасадов школы, включая 3D визуализации объектов на фоне благоустройства земельных участков.За основу подрядчику нужно будет взять разработку проектной документации школы в микрорайоне Южный город. Все работы должны быть выполнены в течение полугода с учетом получения положительных заключений госэпертизы по проектной и сметной документации. Аукцион в электронной форме пройдет 18 января следующего года.