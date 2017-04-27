В Самаре разработают проект парковок возле стадиона «Самара Арена»

Согласно проектной документации, победителю торгов предстоит сделать рабочую документацию трех парковок – южной, восточной и северной. Они будут располагаться в границах Московского, Ракитовского и Волжского шоссе, улиц Ташкентской и Демократической.Проектные решения должны быть разработаны в соответствии с требованиями нормативно-технических документов и должны включать в себя рабочие чертежи для производства строительных и монтажных работ, рабочие чертежи нетиповых изделий и материалов, спецификацию оборудования, изделий и материалов, ведомости объемов работ и другие материалы.Работы необходимо выполнить в течение двух месяцев с момента заключения контракта. Заявки на участие в аукционе принимаются до 19 мая текущего года.