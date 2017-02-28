В Самаре разработана трехлетняя экологическая программа

Руководитель управления охраны окружающей среды департамента городского хозяйства и экологии горадминистрации Андрей Христов рассказал sgpress.ru, что при подготовке проекта учитывались международный опыт и практика других городов.По его словам, разработка программы велась с начала года. Она включает в себя несколько направлений: охрана водных объектов, ликвидация незаконных свалок, мониторинг загрязненности воздуха и др. В программе также будут затронуты темы вывоза отходов с территорий и дополнительного озеленения, организации массовых мероприятий.