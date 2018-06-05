В Самаре разработали виртуальную платформу для подбора перспективных кадров

По словам финалиста «Лидеров России» Анны Сироты, информационная платформа предназначена для активного взаимодействия органов власти, бизнеса и жителей региона, которые готовы включаться в общественные процессы и воплощать собственные идеи. Это и будет один из тех самых социальных лифтов, который, по мнению инициаторов, поможет в карьерном росте активным и амбициозным. Обещают, что принять участие в проекте после его запуска сможет любой желающий. По итогам входного тестирования каждый получит рейтинг, индивидуальный план развития компетенций, будет возможность общаться с профессионалами, проектными командами, участвовать в различных конкурсах.Органы власти смогут использовать платформу для привлечения работников на муниципальную и государственную службу. Бизнес-структуры получат доступ к списку квалифицированных кадров и смогут подбирать персонал под конкретные проекты. Единая система также призвана снизить «утечку мозгов» из Самарской области.Разрабатывают мобильную версию и сайт платформы. Их демоверсии представили Азарову. Глава региона одобрил концепцию единой информационной платформы и подчеркнул, что тема развития кадрового потенциала очень важна.- Даже в указах президента о национальных целях и стратегических задачах есть отдельный указ о кадровой работе. Очень рассчитываю, что ваша помощь позволит нам выстроить стройную систему развития кадрового потенциала, определить траектории развития людей талантливых, перспективных, - сказал Азаров. Он добавил, что к доработке платформы надо привлечь кадровые службы крупнейших промышленных предприятий и организаций.Отдельное направление - создание «дорожной карты» по продвижению платформы, чтобы сделать ее интересной и востребованной с первых дней работы. Проект планируют доработать через два месяца.