В Самаре разработали "дорожную карту" для недостроя на улице Димитрова
Тема обманутых дольщиков находится на особом контроле у руководства страны и региона.
По поручению врио губернатора Дмитрия Азарова в Самарской области перестраивают работу в этом направлении. Мэрия Самары продолжает серию встреч, на которых детально разбирают ситуацию по каждому проблемному объекту, расположенному в городе. Вчера, 15 декабря, в администрацию Кировского района пригласили дольщиков жилого комплекса на улице Димитрова, 74а. Варианты дальнейших действий с ними обсуждали временно исполняющий полномочия главы Самары Владимир Василенко, прокурор Кировского района Денис Авдеев, глава районной администрации Игорь Рудаков, представители областного министерства строительства.
Дом на улице Димитрова заложила компания «Единство» в 2004 году. При этом не было ни проекта, ни разрешения на строительство. В 2007 году работы остановили, начался процесс банкротства компании. В 2008 году дольщики организовали ассоциацию «Димитрова, 74а» и решили достраивать дом самостоятельно.
- Сейчас запроектированы три секции из 16 этажей, - рассказывает президент ассоциации Елена Вильдероттер. - Мы разработали проект, провели экспертизу и получили разрешение на строительство, действующее до 23 июня следующего года.
Члены ассоциации решили достраивать дом за счет собственных средств и продажи «лишних» квадратных метров - при разработке проекта были увеличены этажность и площадь секций. Эти излишки используют и для бартерных расчетов с подрядчиком, ведущим работы. Правда, не все участники проблемного инвестпроекта сумели найти общий язык. В ассоциацию вошли 70 дольщиков - примерно треть от их общего количества. Остальные переживают, что останутся и без денег, и без квартир.
- Нашу секцию вообще хотели снести, - говорит Наталья Муртазина, дольщица секции «В», в которой возведено всего четыре этажа. - Мы обратились в суд. Было установлено, что секция не аварийная. Право собственности осталось за дольщиками. Вопрос «что делать?» остается открытым. Но то, что с нами встречаются представители власти, дает надежду.
Предварительно уже составлена «дорожная карта» - список первоочередных мероприятий, который и обсудили на вчерашнем заседании.
По каждому пункту Василенко поставил четкие сроки. Например, к 15 января 2018 года должен быть готов полный список дольщиков дома №74а. Пока данные, которые предоставляют ассоциация, группа остальных дольщиков и региональный минстрой, разнятся. Не позднее 25 января проведут общее собрание с участием администрации района и представителей прокуратуры. Третий шаг - решение технических вопросов: подключение газа, электричества, воды, отопления.
- Проектом предусмотрены крышные котельные. Но это не самый экономичный вариант, - прокомментировал Игорь Рудаков. - Поэтому по предложению Владимира Андреевича будет рассмотрен вопрос о подключении дома к системе центрального отопления. В рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу как раз идет перекладка сетей, техническая возможность есть.
Комментарий:
Владимир Василенко, ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ПОЛНОМОЧИЯ ГЛАВЫ САМАРЫ:
• Нам необходимо выявить точное количество дольщиков, определить источник финансирования строительства, оценить состояние инженерных коммуникаций, определиться с компенсационными мерами. Только такой системный подход позволит выйти из сложной ситуации.
По поручению врио губернатора Дмитрия Азарова в Самарской области перестраивают работу в этом направлении. Мэрия Самары продолжает серию встреч, на которых детально разбирают ситуацию по каждому проблемному объекту, расположенному в городе. Вчера, 15 декабря, в администрацию Кировского района пригласили дольщиков жилого комплекса на улице Димитрова, 74а. Варианты дальнейших действий с ними обсуждали временно исполняющий полномочия главы Самары Владимир Василенко, прокурор Кировского района Денис Авдеев, глава районной администрации Игорь Рудаков, представители областного министерства строительства.
Дом на улице Димитрова заложила компания «Единство» в 2004 году. При этом не было ни проекта, ни разрешения на строительство. В 2007 году работы остановили, начался процесс банкротства компании. В 2008 году дольщики организовали ассоциацию «Димитрова, 74а» и решили достраивать дом самостоятельно.
- Сейчас запроектированы три секции из 16 этажей, - рассказывает президент ассоциации Елена Вильдероттер. - Мы разработали проект, провели экспертизу и получили разрешение на строительство, действующее до 23 июня следующего года.
Члены ассоциации решили достраивать дом за счет собственных средств и продажи «лишних» квадратных метров - при разработке проекта были увеличены этажность и площадь секций. Эти излишки используют и для бартерных расчетов с подрядчиком, ведущим работы. Правда, не все участники проблемного инвестпроекта сумели найти общий язык. В ассоциацию вошли 70 дольщиков - примерно треть от их общего количества. Остальные переживают, что останутся и без денег, и без квартир.
- Нашу секцию вообще хотели снести, - говорит Наталья Муртазина, дольщица секции «В», в которой возведено всего четыре этажа. - Мы обратились в суд. Было установлено, что секция не аварийная. Право собственности осталось за дольщиками. Вопрос «что делать?» остается открытым. Но то, что с нами встречаются представители власти, дает надежду.
Предварительно уже составлена «дорожная карта» - список первоочередных мероприятий, который и обсудили на вчерашнем заседании.
По каждому пункту Василенко поставил четкие сроки. Например, к 15 января 2018 года должен быть готов полный список дольщиков дома №74а. Пока данные, которые предоставляют ассоциация, группа остальных дольщиков и региональный минстрой, разнятся. Не позднее 25 января проведут общее собрание с участием администрации района и представителей прокуратуры. Третий шаг - решение технических вопросов: подключение газа, электричества, воды, отопления.
- Проектом предусмотрены крышные котельные. Но это не самый экономичный вариант, - прокомментировал Игорь Рудаков. - Поэтому по предложению Владимира Андреевича будет рассмотрен вопрос о подключении дома к системе центрального отопления. В рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу как раз идет перекладка сетей, техническая возможность есть.
Комментарий:
Владимир Василенко, ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ПОЛНОМОЧИЯ ГЛАВЫ САМАРЫ:
• Нам необходимо выявить точное количество дольщиков, определить источник финансирования строительства, оценить состояние инженерных коммуникаций, определиться с компенсационными мерами. Только такой системный подход позволит выйти из сложной ситуации.
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