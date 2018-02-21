В Самаре разрабатывают обучающие видеоролики на иностранном языке для полиции и медслужб

Сейчас завершают разработку 20 видеороликов. Два из них универсальные – «Приветствие иностранных гостей» и «Как добраться до стадиона». Остальные предназначены для обучения полицейских, таксистов и водителей, врачей, сотрудников гостиниц, ресторанов.Готовые видеоролики разместят на официальном сайте «Дирекции-2018» в марте.