В Самаре расследуется дело об убийстве младенца

Следователи уже допросили отца умершего ребенка. Мужчина пояснил, что 6 марта он находился дома с годовалой дочерью своей сожительницы и родной одномесячной дочерью. Примерно в 17 часов он ушел в магазин, оставив спящих детей дома одних. Вернувшись домой, глава семейства увидел, что его дочь лежит на кухонном полу с царапиной и шишкой на лбу. Он поднял дочь и отнес ее в люльку. Уже ночью мужчина обнаружил, что дочь не подает признаков жизни. В день происшествия мать девочки уехала в Оренбургскую область к родственникам и отсутствовала дома.

В настоящее время по уголовному делу создана следственно-оперативная группа, проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия. Проверяются показания отца умершего ребенка, назначены все необходимые первоначальные экспертизы, в том числе судебно – медицинская и генетическая.