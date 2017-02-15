В Самаре расскажут об истории немого кино
16 февраля в 19:00 в Музее модерна состоится мероприятие «Черное и белое».
Проект направлен на знакомство его участников с немым кинематографом. Встреча будет посвящена коротким немым фильмам «Андалузский пес» и серии «Сон любителя гренок с сыром».
Первый сюрреалистический фильм был снял в 1929 году, на заре немого кино. Создатели картины - режиссер Луис Бунюэль и художник Сальвадор Дали. «Сон любителя гренок с сыром» - небольшие фильмы с анимацией, которые создал художник и автор комиксов Уинзор Маккей.
Цена билета: 50 руб., 16+.
Проект направлен на знакомство его участников с немым кинематографом. Встреча будет посвящена коротким немым фильмам «Андалузский пес» и серии «Сон любителя гренок с сыром».
Первый сюрреалистический фильм был снял в 1929 году, на заре немого кино. Создатели картины - режиссер Луис Бунюэль и художник Сальвадор Дали. «Сон любителя гренок с сыром» - небольшие фильмы с анимацией, которые создал художник и автор комиксов Уинзор Маккей.
Цена билета: 50 руб., 16+.
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16 февраля в 19:00 в Музее модерна состоится мероприятие «Черное и белое».
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