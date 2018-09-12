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В Самаре распределят свободные места в детских садах

Очередной этап состоится в пятницу, 14 сентября.

Информация о свободных местах по состоянию на 10 сентября есть на странице департамента образования сайта администрации Самары в разделе «Департамент информирует».

Родителям рекомендуют проверить данные, указанные в заявлении в «Автоматизированной системе управления региональной системой образования». Если в заявлениии неточности, нужно обратиться в «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг». Родители могут выбрать до пяти детских садов, написав их в порядке убывания предпочтения. Чтобы добавить сад в заявление, родителям нужно обратиться в МФЦ.

Распределение свободных мест пройдет в автоматизированном порядке на основании нескольких критериев:

1) наличие у родителей права на внеочередное, первоочередное предоставление места для ребенка;

2) дата регистрации ребенка в электронном реестре;

3) возраст ребенка по состоянию к 1 сентября;

4) направленность группы.

О предоставлении места родителям сообщат, но можно и самостоятельно посмотреть результаты на сайте es.asurso.ru. При получении места нужно прийти в детский сад, где его выделили, и написать заявление о согласии в течение 10 рабочих дней с момента получения извещения. Иначе полученное место автоматически переходит к следующим в очереди. Для письменного подтверждения несогласия нужно обращаться в МФЦ, говорится в сообщении городской администрации.
Дата: 12 сентября 2018 , 13:19
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Автор текста: Виктория Анистратова
Автор фото: Екатерина Елизарова
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