В Самаре распределят места в детсадах
Процедура распределения пройдет в пятницу, 9 февраля.
Родителям предварительно нужно до 8 февраля проверить данные, указанные в заявлении в автоматизированной системе управления региональной системой образования (модуль «Е-услуги. Образование»). Если будут обнаружены неточности, неактуальные сведения, нужно обратиться в многофункциональный центр для внесения изменений.
Информация об имеющихся свободных местах, по состоянию на 6 февраля, будет размещена здесь. Родители могут выбрать не более пяти предпочитаемых детсадов.
Распределение свободных мест проводится в автоматизированном порядке.
О предоставлении места специалисты сообщат по контактам, указанным в заявлении. Узнать результаты можно и самим на сайте es.asurso.ru. (необходимо будет заполнить поле индивидуальным номером обращения).
В течение 10 рабочих дней после получения извещения о предоставленном месте родители должны прийти в указанное учреждение и письменно подтвердить согласие. Для письменного подтверждения несогласия нужно обратиться в МФЦ. Если родители (законные представители) не явились для подтверждения согласия (несогласия), в следующих распределениях мест ребенок участвовать не будет.
Родителям предварительно нужно до 8 февраля проверить данные, указанные в заявлении в автоматизированной системе управления региональной системой образования (модуль «Е-услуги. Образование»). Если будут обнаружены неточности, неактуальные сведения, нужно обратиться в многофункциональный центр для внесения изменений.
Информация об имеющихся свободных местах, по состоянию на 6 февраля, будет размещена здесь. Родители могут выбрать не более пяти предпочитаемых детсадов.
Распределение свободных мест проводится в автоматизированном порядке.
О предоставлении места специалисты сообщат по контактам, указанным в заявлении. Узнать результаты можно и самим на сайте es.asurso.ru. (необходимо будет заполнить поле индивидуальным номером обращения).
В течение 10 рабочих дней после получения извещения о предоставленном месте родители должны прийти в указанное учреждение и письменно подтвердить согласие. Для письменного подтверждения несогласия нужно обратиться в МФЦ. Если родители (законные представители) не явились для подтверждения согласия (несогласия), в следующих распределениях мест ребенок участвовать не будет.
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