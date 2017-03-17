В Самаре распределят дополнительные места в детсадах

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, для этого родителям необходимо до 19 марта включительно проверить данные, указанные в заявлении в автоматизированной информационной системе «Автоматизированная система управления региональной системой образования» (модуль «Е-услуги. Образование»). В случае обнаружения в заявлении неточностей и утративших силу сведений нужно обратиться в Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг для внесения необходимых изменений.Актуальная информация об имеющихся свободных местах будет размещена на странице департамента образования администрации Самары в разделе «Департамент информирует».Родители имеют право выбора предпочитаемых детсадов в количестве не более пяти (в порядке убывания предпочтения).Распределение свободных мест проводится в автоматизированном порядке на основании наличия у родителей (законных представителей) ребенка права на внеочередное, первоочередное предоставление места для ребенка в МОО в соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством; даты регистрации ребенка в электронном реестре; возраста ребенка по состоянию на 1 сентября прошлого года; направленности группы.О предоставлении места сообщат специалисты по контактам, указанным в заявлении. Узнать результаты можно и самим на сайте es.asurso.ru. (необходимо будет заполнить поле индивидуальным номером обращения).В течение 10 рабочих дней с момента получения извещения о предоставленном месте родители должны прийти в указанное учреждение и письменно подтвердить согласие. Для письменного подтверждения несогласия нужно обратиться в МФЦ. Если родители (законные представители) не явились для подтверждения согласия (несогласия), в последующих распределениях свободных мест ребенок принимать участия не будет.