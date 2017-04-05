В Самаре ранее судимый мужчина избил своего отца

Утром 2 апреля в полицию поступило сообщение о госпитализации в больницу 58-летнего местного жителя с травмой головы.



Полицейские выяснили, что пострадавшего доставили из квартиры дома на улице Минской. Оказалось, что мужчина живет вместе со своим 31-летним сыном. О последнем было известно, что он нигде не работает и ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.



Сотрудники полиции установили, что между потерпевшим и его сыном произошел конфликт. В ходе словесной перепалки мужчина избил своего отца, причинив ему тяжкий вред здоровью.



В настоящее время подозреваемый задержан и признал свою вину. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.