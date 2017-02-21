В Самаре работает семейный эколого-туристический клуб

Чтобы увидеть красоту природы, ее уникальность, совсем не обязательно далеко ехать.



Воспитанники и педагоги самарского центра детского творчества «Ирбис» многое знают о природных достопримечательностях Самары и губернии. А с прошлого года приобщили к туризму и родителей, создав семейный эколого-туристический клуб. Туда они приглашают и любящих природу новичков.



Директор центра Павел Сенников отметил, что основными направлениями деятельности учреждения были и остаются физкультурно-спортивное и туристско-краеведческое. Поэтому там работает слаженная команда профессионалов, которые регулярно совершают с ребятами походы самой разной протяженности и сложности. Например, многодневные по Жигулям. Есть высокогорные экспедиции на Северный Кавказ, Урал, Алтай, в Саяны.



- Чтобы родители прониклись тем, чем увлекаются дети, мы решили и их приобщить, - рассказала заместитель директора по воспитательной работе центра детского творчества «Ирбис» Оксана Литвиненко.



И с прошлого года на базе центра создан семейный эколого-туристический клуб. Сначала в него вошло лишь несколько активных родителей. Постепенно присоединились семьи из пяти школ - №№101, 168, 65, 77, 32 и двух школ-интернатов для слабовидящих и слабослышащих - №№17 и 117. Сейчас это большая дружная команда по интересам. Экскурсии проводились и проводятся как отдельно для детей и родителей какой-то школы, так и совместные.



Наталья и Александр Банины совершили вместе с сыновьями-близнецами и членами клуба уже множество непродолжительных походов. Они могут много рассказывать о прелестях Царева кургана, пещеры братьев Греве, Сокольих и Жигулевских гор.



- Но все это нужно пройти и почувствовать самому, - говорят они. - Особенно ценно разделять это вместе с детьми.



Как подчеркнула Оксана Литвиненко, природа и путешествие сплачивают. Причем всех - детей, родителей и педагогов.



- Когда они вместе работают над одной задачей, то лучше начинают понимать друг друга, находить общий язык, - уточнила она. - Общность интересов также дает возможность не потерять, а, наоборот, наладить контакт с ребенком, в частности, с подростком.



Во время похода участники не только преодолевают маршрут и любуются природными достопримечательностями, но и обучаются.



- Они получают много знаний краеведческой, экологической направленности, приобретают полезные навыки, совершенствуют свое физическое и умственное развитие, - констатировала педагог дополнительного образования центра «Ирбис» Галина Акаева. - Во время походов участники учатся не только быть бережными с природой, но и по возможности полезными ей. К примеру, все они участники традиционной акции «Родники Сокольих гор». Мы вместе чистим эти водные источники, помогаем им чем можем.



Туризмом члены семейного клуба занимаются не только летом. Зимой они ходят по маршрутам на лыжах. Галина Акаева отметила, что будут рады видеть в своем эколого-туристическом кругу новых любящих природу и туризм детей и родителей. Педагоги и специалисты центра готовы, в том числе, поделиться опытом с другими учреждениями города, желающими создать на своей базе подобные клубы.



Оксана Литвиненко также рассказала, что в центре «Ирбис» действует уже не один год детское экскурсионное бюро. Воспитанники под кураторством педагогов и инструкторов разрабатывают туристические маршруты. Кстати, для организованных групп школьников такие экскурсии проводятся регулярно по предварительной записи. Сопровождают детей высококвалифицированные инструкторы. Поэтому при желании классом или семьей можно безопасно и весело познавать природу родного края, учиться беречь ее и жить в гармонии с ней.