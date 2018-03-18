В Самаре работает самая молодая участковая комиссия в стране

По словам ее председателя Сергея Филиппова, комиссия составлена полностью из студентов. Среди 12 человек - будущие юристы, физики, медики. Большинство ребят учатся в Самарском университете.- Мы показываем сверстникам, что важно участвовать в политических процессах. И сделать это можно не только в качестве избирателя, но и как как член комиссии, - сказал Филиппов.Врио губернатора оценил, как органами исполнительной власти на практике оказано содействие в организации работы комиссии, обеспечена ли на должном уровне материальная часть.- Ваш опыт важен не только для региона, но и для всей страны, - отметил Дмитрий Азаров.