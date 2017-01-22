В Самаре «пятнадцатая» влетела в МАЗ
ДТП произошло вчера примерно в 18:00.
40-летний мужчина (стаж вождения – 22 года) за рулем «пятнадцатой» ехал по улице Чекистов со стороны Транзитной. По предварительной версии полицейских, водитель выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком МАЗ, за рулем которого находился 58-летний мужчина.
В результате аварии водитель легковушки получил травмы, с которыми был госпитализирован в медучреждение. В настоящее время сотрудники органов внутренних дел выясняют все детали случившегося. По факту ДТП проводится проверка.
40-летний мужчина (стаж вождения – 22 года) за рулем «пятнадцатой» ехал по улице Чекистов со стороны Транзитной. По предварительной версии полицейских, водитель выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком МАЗ, за рулем которого находился 58-летний мужчина.
В результате аварии водитель легковушки получил травмы, с которыми был госпитализирован в медучреждение. В настоящее время сотрудники органов внутренних дел выясняют все детали случившегося. По факту ДТП проводится проверка.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
22 января 2017
200
22 января 2017
336
21 января 2017
316
20 января 2017
240
20 января 2017
474
20 января 2017
330
20 января 2017
176
22 января 2017 , 16:42
200
ДТП произошло вчера примерно в 18:00.
22 января 2017 , 12:56
548
Кольцо на Луначарского, освещение Волжского и Крансоглинского шоссе. На что потратят деньги дорожной госпрограммы в 2017 году?
Деньги будут выделены в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы Самарской...
22 января 2017 , 12:21
626
Встреча состоялась позавчера, во время визита главы нашего региона в Москву....
22 января 2017 , 12:12
336
ДТП со смертельным исходом произошло в пятницу на трассе Самара-Волгоград.
22 января 2017 , 11:18
176
Руководитель областного минобра Владимир Пылев провел видеоконференцию с родителями выпускников школ региона
Сейчас для ребят, которые покинут школу грядущим летом, самое время окончательно определиться с...
22 января 2017 , 11:13
188
18 января, в день рождения Афанасия Ленькова, возглавлявшего завод...
22 января 2017 , 10:12
514
Чтобы узнать мнение пациентов о работе медицинских организаций и проработать улучшения, в...
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
19 января 2017
4393
Инцидент произошел на Некрасовском спуске.
18 января 2017
3377
Обезьяна побывала в одном из цветочных магазинов города.
12 января 2017
2694
Инцидент произошел в одном из заведений общепита в Кировском районе Самары в ночь с 7 на...
4 января 2017
2625
ДТП со смертельным исходом произошло сегодня в двенадцатом часу дня на трассе...
17 января 2017
954
Самара готовится приступить к строительству целого ряда новых школ.
11 января 2017
677
Соответствующие торги были размещены на официальном сайте госзакупок. Начальная цена...
19 января 2017
773
Состоялась церемония награждения победителей областных конкурсов - на призы губернатора и «Золотое перо губернии»
По традиции они были при урочены к профессиональному празднику - Дню российской пе...
26 декабря 2016
234
Дмитрий Кушнир в годы Великой Отечественной возглавлял Тимашевский сахарный комбинат