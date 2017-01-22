22 января 2017 года,
22:56
$ 59.67    63.73   Нефть 55.49 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Самарский характер
Исторические версии
Куйбышев - запасная столица
ЧМ-2018
Стара-Загоре - 50
Итоги года
Час пешком
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Главная/Лента новостей/

В Самаре «пятнадцатая» влетела в МАЗ

ДТП произошло вчера примерно в 18:00.

40-летний мужчина (стаж вождения – 22 года) за рулем «пятнадцатой» ехал по улице Чекистов со стороны Транзитной. По предварительной версии полицейских, водитель выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком МАЗ, за рулем которого находился 58-летний мужчина.

В результате аварии водитель легковушки получил травмы, с которыми был госпитализирован в медучреждение. В настоящее время сотрудники органов внутренних дел выясняют все детали случившегося. По факту ДТП проводится проверка.

 
Дата: 22 января 2017 , 16:42
200
Автор текста: Анна Турова
Автор фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
В Самаре «пятнадцатая» влетела в МАЗ
22 января 2017
200
В Самаре «пятнадцатая» влетела в МАЗ
В столкновении двух большегрузов погиб мужчина
22 января 2017
336
В столкновении двух большегрузов погиб мужчина
В Сызрани Шевроле Круз «потеряла» задние колеса, врезавшись в столб
21 января 2017
316
В Сызрани Шевроле Круз «потеряла» задние колеса, врезавшись в столб
За 2016 год МП «Универсалбыт» привело в порядок 3 000 кв. метров фасадов домов
20 января 2017
244
За 2016 год МП «Универсалбыт» привело в порядок 3 000 кв. метров фасадов домов
52-летний самарец угрожал своей сожительнице физической расправой
20 января 2017
240
52-летний самарец угрожал своей сожительнице физической расправой
В Самарском Доме-музее В.И. Ленина появилась фигура молодого Ульянова
20 января 2017
474
В Самарском Доме-музее В.И. Ленина появилась фигура молодого Ульянова
no photo
20 января 2017
330
В Самаре меняются расценки на посещение общественных бань
no photo
20 января 2017
176
Больше возможностей для ведения бизнеса онлайн
Более 9 тысяч самарцев приняли участие в благотворительной акции «Елка желаний»
20 января 2017
231
Более 9 тысяч самарцев приняли участие в благотворительной акции «Елка желаний»
Лента новостей
22 января 2017 , 16:42
200
В Самаре «пятнадцатая» влетела в МАЗ
 ДТП произошло вчера примерно в 18:00.
22 января 2017 , 12:56
548
Кольцо на Луначарского, освещение Волжского и Крансоглинского шоссе. На что потратят деньги дорожной госпрограммы в 2017 году?
Деньги будут выделены в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы Самарской...
22 января 2017 , 12:21
626
Николай Меркушкин встретился с руководителем администрации Президента РФ Антоном Вайно
  Встреча состоялась позавчера, во время визита главы нашего региона в Москву....
22 января 2017 , 12:12
336
В столкновении двух большегрузов погиб мужчина
ДТП со смертельным исходом произошло в пятницу на трассе Самара-Волгоград.
22 января 2017 , 11:18
176
Руководитель областного минобра Владимир Пылев провел видеоконференцию с родителями выпускников школ региона
Сейчас для ребят, которые покинут школу грядущим летом, самое время окончательно определиться с...
22 января 2017 , 11:13
188
В Самаре отметили 100-летие одного из руководителей РКЦ «Прогресс» Афанасия Ленькова
  18 января, в день рождения Афанасия Ленькова, возглавлявшего завод...
22 января 2017 , 10:12
514
В Самаре обсудили качество оказания услуг медучреждениями региона
  Чтобы узнать мнение пациентов о работе медицинских организаций и проработать улучшения, в...
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
В Самаре двое мужчин ушли под лед во время крещенских купаний
19 января 2017
4393
В Самаре двое мужчин ушли под лед во время крещенских купаний
Инцидент произошел на Некрасовском спуске.
Найден хозяин обезьяны, без присмотра гулявшей по Самаре
18 января 2017
3377
Найден хозяин обезьяны, без присмотра гулявшей по Самаре
Обезьяна побывала в одном из цветочных магазинов города.
Подозреваемый в убийстве мужчины в самарском кафе задержан
12 января 2017
2694
Подозреваемый в убийстве мужчины в самарском кафе задержан
  Инцидент произошел в одном из заведений общепита в Кировском районе Самары в ночь с 7 на...
В Самарской области в столкновении Опеля и Калины погибли два человека
4 января 2017
2625
В Самарской области в столкновении Опеля и Калины погибли два человека
  ДТП со смертельным исходом произошло сегодня в двенадцатом часу дня на трассе...
В Самаре для возведения новых школ рассматривают четыре площадки
17 января 2017
954
В Самаре для возведения новых школ рассматривают четыре площадки
Самара готовится приступить к строительству целого ряда новых школ. 
Южный мост в Самаре будет отремонтирован до мая 2018 года
11 января 2017
677
Южный мост в Самаре будет отремонтирован до мая 2018 года
  Соответствующие торги были размещены на официальном сайте госзакупок. Начальная цена...
Состоялась церемония награждения победителей областных конкурсов - на призы губернатора и «Золотое перо губернии»
19 января 2017
773
Состоялась церемония награждения победителей областных конкурсов - на призы губернатора и «Золотое перо губернии»
По традиции они были при урочены к профессиональному  празднику - Дню российской пе...
«Сладкая жизнь» Дмитрия Кушнира. Как самарцы подкармливали артистов Большого театра. Часть 2
26 декабря 2016
234
«Сладкая жизнь» Дмитрия Кушнира. Как самарцы подкармливали артистов Большого театра. Часть 2
Дмитрий Кушнир в годы Великой Отечественной возглавлял Тимашевский сахарный комбинат
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
© 2011 - 2016 Самарская газета. Все права защищены.
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.