В Самаре «пятнадцатая» влетела в МАЗ

40-летний мужчина (стаж вождения – 22 года) за рулем «пятнадцатой» ехал по улице Чекистов со стороны Транзитной. По предварительной версии полицейских, водитель выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком МАЗ, за рулем которого находился 58-летний мужчина.В результате аварии водитель легковушки получил травмы, с которыми был госпитализирован в медучреждение. В настоящее время сотрудники органов внутренних дел выясняют все детали случившегося. По факту ДТП проводится проверка.