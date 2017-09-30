В Самаре пьяный водитель на Ситроене сбил насмерть человека на пешеходном переходе

По предварительным данным сотрудников ГИБДД, 30-летний водитель машины Ситроен ехал по проспекту Металлургов со стороны улицы Юбилейной в направлении Каховской. Проехав на «красный» сигнал светофора, он сбил мужчину, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу. После этого водитель скрылся с места ДТП, но вскоре его задержали полицейские.В результате аварии пешеход скончался на месте происшествия, его личность устанавливается. По данным сотрудников Госавтоинспекции, водитель иномарки был пьян. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщает ГУ МВД по Самарской области.