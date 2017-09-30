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В Самаре пьяный водитель на Ситроене сбил насмерть человека на пешеходном переходе

Авария произошла в субботу, 29 сентября, в 23:10.

По предварительным данным сотрудников ГИБДД, 30-летний водитель машины Ситроен ехал по проспекту Металлургов со стороны улицы Юбилейной в направлении Каховской. Проехав на «красный» сигнал светофора, он сбил мужчину, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу. После этого водитель скрылся с места ДТП, но вскоре его задержали полицейские.

В результате аварии пешеход скончался на месте происшествия, его личность устанавливается. По данным сотрудников Госавтоинспекции, водитель иномарки был пьян. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщает ГУ МВД по Самарской области. 


Дата: 30 сентября 2017 , 20:19
268
Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: ГУ МВД по Самарской области
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