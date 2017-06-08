В Самаре пьяный прохожий разбил лобовое стекло «скорой»
Инцидент произошел на улице Вольской.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, 28-летний молодой человек в состоянии алкогольного опьянения разбил лобовое стекло припаркованной машины скорой медицинской помощи.
Дебошира заметили медработники, которые его задержали и сообщили о произошедшем в полицию. В настоящее время в отношении самарца возбуждено уголовное дело по факту хулиганства. По данным полицейских, подозреваемый работает водителем и ранее к уголовной ответственности не привлекался.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, 28-летний молодой человек в состоянии алкогольного опьянения разбил лобовое стекло припаркованной машины скорой медицинской помощи.
Дебошира заметили медработники, которые его задержали и сообщили о произошедшем в полицию. В настоящее время в отношении самарца возбуждено уголовное дело по факту хулиганства. По данным полицейских, подозреваемый работает водителем и ранее к уголовной ответственности не привлекался.
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