В Самаре пьяный прохожий разбил лобовое стекло «скорой»

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, 28-летний молодой человек в состоянии алкогольного опьянения разбил лобовое стекло припаркованной машины скорой медицинской помощи.Дебошира заметили медработники, которые его задержали и сообщили о произошедшем в полицию. В настоящее время в отношении самарца возбуждено уголовное дело по факту хулиганства. По данным полицейских, подозреваемый работает водителем и ранее к уголовной ответственности не привлекался.