В Самаре пустят допэлектрички из-за ремонта Южного моста. РАСПИСАНИЕ
Они начнут курсировать с 11 апреля.
Как ранее писал sgpress.ru, на этой неделе в Самаре начнется ремонт Южного моста и путепровода Аврора. На время ремонта вводится ограничение по весу для транспорта: не более 3,5 тонны. Поэтому грузовые машины и пассажирские автобусы не смогут ездить по мосту.
В связи с этим назначаются дополнительные пригородные поезда (время московское):
Как ранее писал sgpress.ru, на этой неделе в Самаре начнется ремонт Южного моста и путепровода Аврора. На время ремонта вводится ограничение по весу для транспорта: не более 3,5 тонны. Поэтому грузовые машины и пассажирские автобусы не смогут ездить по мосту.
В связи с этим назначаются дополнительные пригородные поезда (время московское):
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