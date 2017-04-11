В Самаре пустят допэлектрички из-за ремонта Южного моста. РАСПИСАНИЕ

Как ранее писал sgpress.ru, на этой неделе в Самаре начнется ремонт Южного моста и путепровода Аврора. На время ремонта вводится ограничение по весу для транспорта: не более 3,5 тонны. Поэтому грузовые машины и пассажирские автобусы не смогут ездить по мосту.В связи с этим назначаются дополнительные пригородные поезда (время московское):