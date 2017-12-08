В Самаре прозвучит необычный дуэт гитары и мандолины

21 декабря в 16:00 в Самарском Доме актера (ул. Вилоновская, 24) пройдет концерт «Музыкальный диалог» (0+).



Участники - артисты Самарской государственной филармонии Ольга Волкова и дуэт «Рандеву». Ведущий вечера - заслуженный артист РФ Сергей Куранов.



Дуэт «Рандеву» - это соединение в ансамблевом звучании мандолины и гитары - двух струнных инструментов различных эпох. Это очень необычно для России. В 2008 г. дуэт «Рандеву» успешно прошел стажировку у ведущих европейских педагогов - исполнителей на щипковых инструментах (Унсбах, Франция), а в 2009 г. завоевал серебряную медаль на VI Международном конкурсе «Виртуозы гитары» (Санкт-Петербург) и занял I место на Международном конкурсе гитаристов им. Фраучи (Москва). C марта 2009 г. музыканты являются артистами Самарской государственной филармонии.