В Самаре проверили состояние автобусов коммерческих перевозчиков

Еще несколько лет назад коммерческие транспортные компании в основном использовали микроавтобусы.



Постепенно большинство «ГАЗелей» и им подобные машины сменили автобусы средней и большой вместимости, как требовали городские власти. Однако вместе с техникой не у всех частных перевозчиков сменилось отношение к пассажирам, возникло желание не просто получать прибыль, а завоевывать репутацию бизнесменов, заботящихся о своих клиентах.



Об этом шла речь и во время недавнего личного приема, который провел глава Самары Олег Фурсов. Председатель профкома АО «Авиаагрегат» Ольга Сафонова передала просьбу заводчан заменить павильоны на остановках «Костромской переулок» и «Юнгородок». Олег Фурсов интересовался в том числе работой общественного транспорта и поручил проверить состояние подвижного состава коммерческих перевозчиков, обслуживающих маршруты №6, 47, 266, 283.



На днях сотрудники Госавтоинспекции и специалисты городского департамента по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции провели профилактическое мероприятие «Маршрутное такси». Для водителей рейд стал неприятным сюрпризом, и многие поспешили ретироваться с разворотной площадки в Юнгородке.



Инспекторы ДПС обратили внимание на техническое состояние машин. Нечитаемые, грязные номера, разные покрышки на колесах, сломанный спидометр... За нарушения водителей ждут штрафы.



- Если в результате административного расследования выяснится, что нарушение допустило должностное лицо, то его также привлекут к ответственности, - пообещал старший инспектор отделения технического надзора самарской ГИБДД, капитан полиции Рустам Шехмаметьев.



Проверили и чистоту машин. Во многих - пыль на окнах в салонах. Внимание водителей обратили и на то, что на подножках у

двери не должно быть льда: пассажиры при входе и выходе могут поскользнуться и получить травмы. Шоферы сразу же принялись счищать снежную подушку со ступенек. Заместитель руководителя управления по вопросам общественной безопасности департамента по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции Владимир Семдянов провел с водителями профилактическую беседу.



- Жалобы подтверждаются: водители не всегда должным образом относятся к своим обязанностям, - отметил он. - Мы призываем и водителей, и руководителей транспортных предприятий следить за чистотой подвижного состава, чтобы пассажиры ездили в комфортных условиях.