В Самаре проведут три субботника

В Самаре начался апрельский месячник по благоустройству.



Среди плановых работ и озеленение территорий. По словам заместителя руководителя управления благоустройства департамента городского хозяйства и экологии Виктора Ненашева, в этом году планируется разбить 32 тысячи квадратных метров цветников. В прошлом сезоне их было 28 тысяч квадратных метров.



«Фаворитами» на улицах Самары станут разноцветные петунии и тагетес. Также в рамках месячника по благоустройству муниципальное предприятие «Спецремстройзеленхоз» приведет в порядок бульвары и скверы и обеспечит пуск 39 городских фонтанов. По плану их включат одновременно 21 апреля, в день общегородского субботника. Сезонная работа фонтанов начнется с 1 мая.



Помимо общегородской весенней уборки 14 апреля состоится Гагаринский субботник, приуроченный к Дню космонавтики. Также 28 апреля пройдет массовое мероприятие по наведению чистоты в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России™. К участию в субботниках приглашаются все желающие.