В Самаре проведут конкурс на оформление стелы у площади Славы

Завершить оформление мемориального комплекса «Гордость, честь и слава Самарской области» планируется до конца мая 2018 года.



Как сообщает «Волга Ньюс» со ссылкой на руководителя департамента управления делами губернатора и правительства Самарской области Владимира Коматовского, для оформления ниш информационной стелы будет объявлен конкурс. Он будет проведен в 2 этапа, а принять участие в нем смогут союзы дизайнеров, архитекторов, художников или все желающие, имеющие дизайн-проект.



На первом этапе будет проходить отбор концепции оформления мемориального комплекса и определены материалы, которыми будут оформлены ниши. Также определят ценовое предложение дизайн-проекта.



На втором этапе будет заключен государственный контракт на выполнение художественно-оформительских работ.



Оценивать работы предстоит специальной комиссии. В ее составе - вице-губернатор Александр Фетисов, министр культуры Сергей Филиппов, представители самарских отделений союзов архитекторов, художников и дизайнеров.