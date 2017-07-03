В Самаре противодиверсионному катеру присвоили имя «Кинель»

Торжественная церемония наречения корабля П-424 прошла в воскресенье, 2 июля, на 5 причале речного вокзала.



Как сообщается в группе «Речфлот-63», мероприятие состоялось в рамках сотрудничества Кинеля и Крымской военно-морской базы Черноморского флота. Ранее планировалось, что торжественное наречение судна пройдет в Крыму, но позже церемонию решили провести в Самаре.



Добавим, этот военный корабль был построен в 2014 году на Зеленодольском судостроительном заводе имени Ленина. Он относится к проекту 21980 и входит в состав 102-й Крымской военно-морской базы. Сейчас «Кинель» с помощью буксира транспортируют из Крыма в Санкт-Петербург, где он должен принять участие в главном военно-морском параде страны.