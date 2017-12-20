В Самаре протестировали светофоры на развязке Московского и Ракитовского шоссе
Сейчас их переключили на режим желтого мигания.
В среду, 20 декабря, в самарских СМИ появилась информация о том, что на развязке Московского и Ракитовского шоссе заработали светофоры. Это спровоцировало пробки.
По сообщению областного минтранса, включение светофоров было тестовым, а сейчас они переведены в режим желтого мигания. Тестирование показало, что оборудование работает исправно, а режим работы светофоров нуждается в корректировке.
- Возможно, понадобится еще несколько тестовых включений, о чем будем сообщать заранее. До конца января будет установлен комфортный режим светофора, - сообщили в ведомстве.
В среду, 20 декабря, в самарских СМИ появилась информация о том, что на развязке Московского и Ракитовского шоссе заработали светофоры. Это спровоцировало пробки.
По сообщению областного минтранса, включение светофоров было тестовым, а сейчас они переведены в режим желтого мигания. Тестирование показало, что оборудование работает исправно, а режим работы светофоров нуждается в корректировке.
- Возможно, понадобится еще несколько тестовых включений, о чем будем сообщать заранее. До конца января будет установлен комфортный режим светофора, - сообщили в ведомстве.
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