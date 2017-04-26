В Самаре прошло заседание антитеррористической комиссии
В нем участвовали губернатор Николай Меркушкин, представители правоохранительных, надзорных ведомств, министерств и муниципалитетов региона.
В ходе заседания был рассмотрен ряд важных вопросов. Первый касался мер по обеспечению безопасности мероприятий, посвященных Дню весны и труда и Дню Победы.
В мероприятиях ко Дню весны и труда планируется участие около 50 000 граждан. В праздновании Дня Победы, в том в числе военном параде и акции «Бессмертный полк», будут участвовать более 100 тысяч человек. Их безопасность будут обеспечивать 1200 сотрудников Внутренних дел, Федеральной службы войск национальной гвардии, ЧОП и другие. Цель принимаемых мер – выявление и пресечение фактов подготовки терактов, прежде всего, в местах массового пребывания людей.
Также на заседании рассмотрели проблему эффективности мер по обеспечению защищенности от терроризма транспортных объектов. Например, особого внимания требуют меры безопасности в рамках проведения Кубка конфедераций 2017 года и ЧМ-2018. Глава региона дал поручение министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области, главам городов и муниципальных районов взять реализацию этих задач под личный контроль и разработать планы проведения учений и тренировок субъектов транспортной инфраструктуры и перевозчиков.
Третий вопрос совещания касался антитеррористической защищенности объектов оздоровления и детского отдыха. В 2017 году в Самарской области будут работать 53 таких учреждения и более 700 лагерей. За время летних каникул отдохнуть и оздоровиться смогут более полумиллиона детей. Губернатор поручил профильному министру более тщательно подойти к подготовке объектов детского отдыха. К тому же, Николай Меркушкин поставил задачу расширить сеть детских оздоровительных центров и лагерей в ближайшие 4-5 лет в связи с позитивной демографической динамикой.
В ходе заседания был рассмотрен ряд важных вопросов. Первый касался мер по обеспечению безопасности мероприятий, посвященных Дню весны и труда и Дню Победы.
В мероприятиях ко Дню весны и труда планируется участие около 50 000 граждан. В праздновании Дня Победы, в том в числе военном параде и акции «Бессмертный полк», будут участвовать более 100 тысяч человек. Их безопасность будут обеспечивать 1200 сотрудников Внутренних дел, Федеральной службы войск национальной гвардии, ЧОП и другие. Цель принимаемых мер – выявление и пресечение фактов подготовки терактов, прежде всего, в местах массового пребывания людей.
Также на заседании рассмотрели проблему эффективности мер по обеспечению защищенности от терроризма транспортных объектов. Например, особого внимания требуют меры безопасности в рамках проведения Кубка конфедераций 2017 года и ЧМ-2018. Глава региона дал поручение министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области, главам городов и муниципальных районов взять реализацию этих задач под личный контроль и разработать планы проведения учений и тренировок субъектов транспортной инфраструктуры и перевозчиков.
Третий вопрос совещания касался антитеррористической защищенности объектов оздоровления и детского отдыха. В 2017 году в Самарской области будут работать 53 таких учреждения и более 700 лагерей. За время летних каникул отдохнуть и оздоровиться смогут более полумиллиона детей. Губернатор поручил профильному министру более тщательно подойти к подготовке объектов детского отдыха. К тому же, Николай Меркушкин поставил задачу расширить сеть детских оздоровительных центров и лагерей в ближайшие 4-5 лет в связи с позитивной демографической динамикой.
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