В Самаре прошли рождественские гуляния

По официальным данным полиции, в 149 населенных пунктах Самарской области прошли массовые мероприятия, посвященные празднованию Рождества Христова.



В них приняли участие около 43 тыс.человек.



За охрану общественного порядка и обеспечение безопасности отвечали более 1500 сотрудников полиции, а также более 100 активистов добровольных народных дружин. Им также помогали сотрудники ЧОПов и представители Волжского войскового казачьего общества.



Как сообщает региональное ГУ МВД, нарушений общественного порядка не было.



Сегодня, 7 января, продолжается празднование Рождества. Праздничные гуляния проходят на площади Куйбышева и в других районах города.