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В Самаре прошли рождественские гуляния

По официальным данным полиции, в 149 населенных пунктах Самарской области прошли массовые мероприятия, посвященные празднованию Рождества Христова.

В них приняли участие около 43 тыс.человек.

За охрану общественного порядка и обеспечение безопасности отвечали более 1500 сотрудников полиции, а также более 100 активистов добровольных народных дружин. Им также помогали сотрудники ЧОПов и представители Волжского войскового казачьего общества.

Как сообщает региональное ГУ МВД, нарушений общественного порядка не было.

Сегодня, 7 января, продолжается празднование Рождества. Праздничные гуляния проходят на площади Куйбышева и в других районах города. 
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Дата: 7 января 2017 , 19:13
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Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: Владимир Пермяков
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