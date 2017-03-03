В Самаре прошли командно-штабные тренировки по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям

2 марта представители 9 районов Самары, ответственные за безопасность граждан на своих территориях, собрались на учебу в пункте временного пребывания при школе № 105 Куйбышевского района.Такие учения проходят несколько раз в году, в сезонное время. На этот раз учебное мероприятие проводилось в предверии весеннего паводка. Оно было организовано совместными усилиями ГУ МЧС России по Самарской области и администрацией города.Школа № 105 была выбрана неслучайно: именно на ее базе в случае чрезвычайной ситуации будет развернут пункт временного размещения граждан. Здесь и прежде проводились учения по гражданской обороне, но до прошлого года они были внутрирайонными. В этом году мероприятие получило городской статус.В школе собрались члены комиссии по ликвидации ЧС, представители городской и районных администрации, сотрудники полиции, медики. Участникам продемонстрировали, как выглядит пункт временного размещения при чрезвычайной ситуации и какие функции он выполняет. Вел занятия начальник организационно-планового отдела управления гражданской защиты администрации Самары Алексей Богряков, который рассказал о системной работе властей по защите граждан в случае чрезвычайных ситуаций. В первую очередь речь шла про подтопления, пожары, а также производственные катастрофы (риски от химически-опасных объектов).На первом месте по рискам подтопления в Самаре Куйбышевский район, после него идет Красноглинский, а затем Самарский, Железнодорожный районы и частично Советский район.- Тренировки проходили в течение двух дней, - рассказал sgpress.ru Алексей Богряков. – В первый день мы рассматривали вопросы, касающиеся паводка, и обсуждали превентивные меры для предотвращения угроз затопления. На второй день мы провели практические занятия. Выехали в пункт временного размещения и на конкретном примере рассмотрели, как должны быть обустроены такие места, какую помощь людям, оказавшимся в беде, оказывают органы местного самоуправления.По словам Алексея Богрякова, прогноз по паводку этого года пока делать рано. Ситуация станет понятна в апреле, когда начнется спуск паводковых вод.