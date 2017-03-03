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В Самаре прошли командно-штабные тренировки по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям

Они продолжались два дня - 1 и 2 марта.

2 марта представители 9 районов Самары, ответственные за безопасность граждан на своих территориях, собрались на учебу в пункте временного пребывания при школе № 105 Куйбышевского района.

Такие учения проходят несколько раз в году, в сезонное время. На этот раз учебное мероприятие проводилось в предверии весеннего паводка. Оно было организовано совместными усилиями ГУ МЧС России по Самарской области и администрацией города.

Школа № 105 была выбрана неслучайно: именно на ее базе в случае чрезвычайной ситуации будет развернут пункт временного размещения граждан. Здесь и прежде проводились учения по гражданской обороне, но до прошлого года они были внутрирайонными. В этом году мероприятие получило городской статус.

В школе собрались члены комиссии по ликвидации ЧС, представители городской и районных администрации, сотрудники полиции, медики. Участникам  продемонстрировали, как выглядит пункт временного размещения при чрезвычайной ситуации и какие функции он выполняет.  Вел занятия начальник организационно-планового отдела управления гражданской защиты администрации Самары Алексей Богряков, который рассказал о системной работе властей по защите граждан в случае чрезвычайных ситуаций. В первую очередь речь шла про подтопления, пожары, а также производственные катастрофы (риски от химически-опасных объектов).

На первом месте по рискам подтопления в Самаре Куйбышевский район, после него идет Красноглинский, а затем Самарский, Железнодорожный районы и частично Советский район.

- Тренировки проходили в течение двух дней, - рассказал  sgpress.ru Алексей Богряков. – В первый день мы рассматривали вопросы, касающиеся паводка, и обсуждали превентивные меры для предотвращения угроз затопления. На второй день мы провели практические занятия. Выехали в пункт временного размещения и на конкретном примере рассмотрели, как должны быть обустроены такие места, какую помощь людям, оказавшимся в беде, оказывают органы местного самоуправления.

По словам Алексея Богрякова, прогноз по паводку этого года пока делать рано. Ситуация станет понятна в апреле, когда начнется спуск паводковых вод. 

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Дата: 3 марта 2017 , 08:42
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Автор текста: Ева Скатина
Автор фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области
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