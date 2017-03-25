В Самаре прошли фестивали технического творчества дошкольников

На днях состоялось торжественное награждение победителей городского фестиваля детских коллективных проектов «Я узнаю мир» и городских соревнований по робототехнике «ИКаРенок» среди дошкольных образовательных учреждений Самары.



Еще несколько лет назад воспитатели скептически относились к проектной работе в детских садах. Тогда в фестивале принимало участие лишь около десятка команд. В мероприятиях этого года участвовало 168 работ в четырех номинациях, причем в основе семидесяти из них лежит эксперимент.



Как пояснили воспитатели, идеи для проектов подают сами ребята. Например, малыши детского сада №378 после знакомства со сказкой «Три поросенка» заинтересовались видами жилищ, узнали, какими они бывают в зависимости от традиций, культуры народов и климата, вместе с родителями построили их макеты. Знакомясь с видами посуды, ребята детского сада №56 захотели больше узнать про самовар. В итоге посетили виртуальный музей Тулы и собрали целую коллекцию пузатых «чайников». Вместе с воспитателем детсада №189 Татьяной Савиной ребята изучили правила футбола, научились в него играть, а также создали свою настольную игру и мультфильм.



Всего победителями фестиваля были признаны 15 команд. Кроме вышеуказанных лучшими были названы проекты детсадов №№ 42, 46, 140, 173, 174, 186, 257, 334, 355, 375, 459.



Покорили своим мастерством и свободой мысли участники конкурса «ИКаРенок», название которого расшифровывается как «Инженерные Кадры России». Ваня и Ульяна из детского сада №374 решили облегчить труд человека и придумали установить на полях вышку, с которой можно автоматизированно управлять сельхозтехникой. Все это юные инженеры отразили в своем макете.



Еще более масштабной и технически сложной получилась наглядная модель проекта «Комбабот» детского сада №1. Заинтересовавшись, как и из чего пекутся булочки, ребята отразили в макете не только все этапы обработки зерна, но и создали комбайн будущего, объединяющий единым процессом все стадии зарождения хлеба: от зерна до готовых изделий.



Детский сад №1 уже второй год является базовой площадкой по передаче опыта технического творчества коллегам. И педагоги других дошкольных учреждений уже готовы дать фору учителям. Жюри из 22 проектов лучшими признало восемь. Среди них - робототехнические работы дошкольных групп гимназии «Перспектива», детских садов №№ 466, 374 и 108, а также три проекта детского сада №1.



Заместитель руководителя департамента образования Самары Наталия Кудрявцева отметила, что участие в таком конкурсе - это импульс для педагога, ребят и всего детского сада. С каждым годом проекты становятся все более интересными, техничными и актуальными.