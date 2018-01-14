В Самаре прошли «Колядки на Ленинградке»
В субботу, 13 января, фольклорно-этнографическая студия «Уклад» и семейный клуб русской плясовой традиции «Карагод» собрали фольклорные ансамбли и клубы традиционной культуры города Самары на традиционный праздник «Колядки на Ленинградке».
Уже во второй раз веселым праздничным шествием несколько десятков фольклористов прошли по улице Ленинградской - от улицы Куйбышева до Галактионовской.
Народная традиция колядования до сих пор распространена во многих деревнях Самарской области, но городские жители лишены этого святочного праздника. А в репертуаре многих фольклорных коллективов есть колядки, но когда их исполняют со сцены, сложно понять всю глубину и яркость этого материала.
Поэтому год назад самодеятельные артисты и решили «пойти в народ». Они соорудили маски-«личины» - козы-дерезы, волка, медведя, лешего, взяли в руки бубны и трещотки, балалайки и гармошки. Сегодня они учили самарцев, многие из которых пришли на праздник с детьми, разыгрывать представления, петь колядки и щедровки.
Прохожие, жители домов, располагающихся по маршруту следования процессии и владельцы магазинов и кафе одаривали колядующих конфетами, печеньем и пирожками. Все участвовавшие в веселой процессии зарядились хорошим настроением.
Уже во второй раз веселым праздничным шествием несколько десятков фольклористов прошли по улице Ленинградской - от улицы Куйбышева до Галактионовской.
Народная традиция колядования до сих пор распространена во многих деревнях Самарской области, но городские жители лишены этого святочного праздника. А в репертуаре многих фольклорных коллективов есть колядки, но когда их исполняют со сцены, сложно понять всю глубину и яркость этого материала.
Поэтому год назад самодеятельные артисты и решили «пойти в народ». Они соорудили маски-«личины» - козы-дерезы, волка, медведя, лешего, взяли в руки бубны и трещотки, балалайки и гармошки. Сегодня они учили самарцев, многие из которых пришли на праздник с детьми, разыгрывать представления, петь колядки и щедровки.
Прохожие, жители домов, располагающихся по маршруту следования процессии и владельцы магазинов и кафе одаривали колядующих конфетами, печеньем и пирожками. Все участвовавшие в веселой процессии зарядились хорошим настроением.
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