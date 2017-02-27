В Самаре прошла выставка собак
Она состоялась в ТРК «Гудок» 26 февраля.
В мероприятии участвовали собаки пород колли, шелти, золотистый ретривер, лабрадор, русский черный терьер, вельш корги кардиган, китайская хохлатая собака и многие другие.
В мероприятии участвовали собаки пород колли, шелти, золотистый ретривер, лабрадор, русский черный терьер, вельш корги кардиган, китайская хохлатая собака и многие другие.
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