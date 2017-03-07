В Самаре прошла видеоконференция, посвященная экологическому образованию

В рамках Года экологии, объявленного в России, в образовательных учреждениях разных уровней проходит множество различных встреч, конкурсов, научно-практических конференций, реализуются специальные проекты. Большинство из них посвящено практическому применению знаний, полученных на школьных уроках. Но есть и такие, благодаря которым у подростков формируется представление о профессиях, связанных с экологией.



Одной из таких встреч стала видеоконференция, посвященная Году экологии в России и экологическому образованию в Самарской области. На дистанционный разговор со старшеклассниками эксперты собрались в пресс-центре областного Центра профессионального образования. В их числе руководитель управления региональной экологической политики министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Андрей Ардаков, директор ГБУ СО «Природоохранный центр» Ирина Бардинова, замдиректора Красноярского профессионального училища Юрий Давыдов, член Общественного совета при региональном минприроды, кандидат сельскохозяйственных наук доцент СамГУПС Юрий Холопов, заместитель заведующего кафедрой экологии и безопасности жизнедеятельности, доктор медицинских наук профессор СГЭУ Наталья Лазарева. Организатором встречи выступил Центр планирования профессиональной карьеры ЦПО Самарской области под руководством Татьяны Четвериковой.



Цель видеоконференции - дать старшеклассникам информацию о профессиональной деятельности в сфере охраны окружающей среды, сохранения природных ресурсов и обеспечения экологической безопасности, рассказать о возможностях получения образования экологической направленности и возможностях дальнейшего трудоустройства.



Участие в видеоконференции приняли будущие выпускники и их педагоги практически со всех уголков Самарского региона. Всего в онлайн-режиме с экспертами смогли пообщаться ребята из 37 образовательных организаций области, а это почти тысяча юных жителей губернии, стоящих на пороге взрослой жизни.



В начале разговора специалисты коротко рассказали ребятам о широчайших возможностях применения экологических знаний в самых разных областях деятельности.



- Профессиональная деятельность эколога может быть связана с промышленной экологией, с экологией в сфере сохранения биосистем, с сельским хозяйством, с охраной и защитой лесов. Сфера применения экологических знаний и навыков довольно широка, и каждый сможет

выбрать себе занятие по душе, - прокомментировал Андрей Ардаков.



- Эколог - это, скорее, не профессия, а состояние души, - считает Ирина Бардинова. - Человек может себя ощущать экологом в любом направлении деятельности - в строительстве, в химической отрасли и во многих других специальностях. Главное - самому не нарушать законы экологии и стараться делать так, чтобы вокруг все жили по этим правилам.



- Экологическое образование сопровождает нас на протяжении всей жизни, - отметил Юрий Холопов. - Пока человек живет на этой земле, пока он оказывает воздействие на окружающую среду, он должен думать об экологии.



После вводной части видеоконференция перешла в формат «вопрос - ответ». Школьников интересовали самые разные аспекты деятельности специалистов экологического профиля. Они спрашивали о возможностях трудоустройства на городских предприятиях и в сельской местности, интересовались правилами приема в вузы, где готовят по этому направлению, узнавали об условиях труда и льготах, положенных сотрудникам предприятий с вредными условиями труда. На все эти вопросы дети получили исчерпывающие ответы.



- Из числа выпускников нашего училища 85 - 90 процентов ребят трудоустраиваются по специальности и с удовольствием работают в этой сфере долгие годы, - отметил Юрий Давыдов. - Остальные выпускники выбирают иной путь не потому, что нет работы по специальности, а по каким-либо иным соображениям и обстоятельствам. В целом работа для наших специалистов найдется всегда.



- Сегодня согласно требованиям времени практически на каждом предприятии в штате открывается ставка эколога, - продолжает Юрий Холопов. - В ближайшие десятилетия эти специалисты будут активно востребованы работодателями всех отраслей деятельности. Это очень перспективный выбор будущей профессии.



Получить подобное образование можно в нескольких вузах губернии - это СГЭУ, СамГУПС, Тольяттинский госуниверситет, еще в некоторых образовательных организациях. Относительно предметов, на которые стоит сделать упор при выборе этого направления обучения, эксперты назвали географию, химию, физику, биологию, математику.



Впрочем, наряду с вопросами, напрямую касающимися выбора будущей профессии, ребят волновали и научные аспекты экологической ситуации в регионе. Например, школьники проявили интерес к внедрению в Самарской области системы раздельного сбора мусора, к воспроизведению и охране лесных запасов региона, к вопросам водоочистки. В общей сложности гостям пресс-центра удалось ответить почти на два десятка разноплановых вопросов, заданных юными жителями Самары, Тольятти, Чапаевска, Исаклов, пос. Стройкерамика, Кинельского района и других территорий.



По окончании видеоконференции они пожелали ребятам успешного окончания школы и правильного выбора будущего жизненного пути: «Дерзайте, ставьте перед собой смелые цели и уверенно их достигайте!»



Запись видеоконференции доступна на сайте ЦПО www.cposo.ru.