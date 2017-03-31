В Самаре прошла учебно-штабная тренировка

Пожарные и спасатели отрабатывали действия в случае возникновения на территории города лесного пожара.

По легенде, пожар общей площадью 25 гектаров произошел 1 июня в границах улиц Демократической, Волжского шоссе и Московского шоссе, в непосредственной близости от стадиона "Самара-Арена". Из-за усиления ветра низовой пожар перешел в верховой. В результате огонь распространился на место складирования отработанных строительных материалов и твердых бытовых отходов общим объемом более 30 тыс. куб. м.



Чрезвычайная ситуация угрожает городку временного проживания строителей стадиона "Самара-Арена" и некоторым объектам инфраструктуры чемпионата мира. В ликвидации происшествия приняли участие ФГКУ "3 отряд ФПС по Самарской области", поисково-спасательная служба Самарской области и Самарский областной Центр медицины катастроф. На границе зоны ЧС действовал поисково-спасательный отряд городского округа Самара. Коммунальные службы обеспечивали огнеборцев водой.



- Пожарные отрабатывают навыки тушения природных очагов возгорания, работу с шанцевым инструментом, бензопилами, - рассказал и.о. начальника управления пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного Управления МЧС России по Самарской области, майор Игорь Быков. - Параллельно производится опашка территории, чтобы не допустить дальнейшего распространения огня на жилые дома и производственные помещения. Такие тренировки мы проводим ежегодно в рамках подготовки к летнему пожароопасному периоду.