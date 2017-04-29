В Самаре прошла церемония награждения победителей конкурса «Профессионал года»
Премию в размере 60 тысяч рублей получили более 60-ти жителей региона.
В этом году церемония прошла в пятый раз. 28 апреля в Белом доме губернатор Николай Меркушкин наградил лучших из лучших в десяти направлениях: «Промышленность», «Транспорт», «Агропромышленный комплекс», «Строительство», «Жилищно-коммунальное хозяйство», «Здравоохранение», «Образование», «Культура», «Социальное обслуживание», «Физическая культура и спорт».
- Это стало традицией и неотъемлемой частью работы по изменению отношения общества к человеку труда, - обратился к присутствующим Николай Меркушкин. - Без «золотых рук», без мастеров с большой буквы общество не может развиваться. Человека, который работает, нужно уважать и создавать ему все условия для созидания.
В этом году церемония прошла в пятый раз. 28 апреля в Белом доме губернатор Николай Меркушкин наградил лучших из лучших в десяти направлениях: «Промышленность», «Транспорт», «Агропромышленный комплекс», «Строительство», «Жилищно-коммунальное хозяйство», «Здравоохранение», «Образование», «Культура», «Социальное обслуживание», «Физическая культура и спорт».
- Это стало традицией и неотъемлемой частью работы по изменению отношения общества к человеку труда, - обратился к присутствующим Николай Меркушкин. - Без «золотых рук», без мастеров с большой буквы общество не может развиваться. Человека, который работает, нужно уважать и создавать ему все условия для созидания.
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