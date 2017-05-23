В Самаре прошла презентация пешеходных экскурсий к ЧМ-2018
Болельщиков и туристов во время Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России в Самаре ждут пешие экскурсии по живописным маршрутам. Мастерство экскурсоводов нашего города в минувшую субботу оценили жители.
- Подготовка к мировому футбольному первенству завершается, и этот проект позволяет наглядно оценить, насколько мы готовы к встрече гостей. Самарцы первыми оценивают качество экскурсий, - сообщил руководитель департамента туризма Самарской области Михаил Мальцев.
Проект реализуется городским департаментом промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг с помощью Гильдии экскурсоводов при гостинично-туристской ассоциации. Чтобы повысить качество экскурсий, для персонала было проведено обучение. Экскурсоводов снабдили наглядными материалами, им также полагаются фирменные детали костюма и бейджи. По мнению организаторов, это позволит отсечь «нелегальных» экскурсоводов, не прошедших профподготовку.
- При поддержке городских властей сформированы группы профессиональных экскурсоводов, повышающих свою квалификацию. Были привлечены как специалисты «старой школы», так и выпускники вузов. Вместе мы стараемся улучшать уровень экскурсий. К привычным маршрутам всегда можно добавить уникальную авторскую «изюминку», - пояснила президент гостинично-туристской ассоциации Ирина Фан-Юнг.
Заместитель начальника отдела департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Анна Рабинович отметила, что экскурсоводов по главным самарским достопримечательностям к ЧМ-2018 готовят уже два с половиной года. Все они не только обладают профессиональным образованием, но и отличаются неплохой физической подготовкой - все-таки пешие экскурсии достаточно продолжительные. По словам Анны Рабинович, выносливость специалистов подтверждена неоднократным прохождением маршрутов, а знание исторического наследия проверено базовыми вопросами. Без прохождения аккредитации экскурсоводам не позволят сопровождать туристов.
- Аккредитация экскурсоводов необходима, чтобы обеспечить высокое качество экскурсий, - говорит представитель департамента. - Эта практика успешно реализуется в Москве, Нижнем Новгороде, Казани, Санкт-Петербурге. В настоящее время пройти аккредитацию захотели 60 человек, но это число увеличится.
Все пешие экскурсии проходят под двумя брендами областной столицы - «Архитектурная Самара» и «Крылья Победы». Последняя тема отражает как развитие легендарного футбольного клуба «Крылья Советов», так и работу аэрокосмических предприятий.
Прошедшая в субботу экскурсия началась на площади Куйбышева и завершилась на площади Революции. По пути жители побывали у театра драмы, посетили сквер Пушкина, улицу Ленинградскую и другие достопримечательности. Экскурсовод Кристина Перфилова рассказала об истории набережной, жигулевском пивном заводе и особняке Курлиной, где сегодня расположен Музей модерна.
- Это один из центральных маршрутов, который будет предложен болельщикам и туристам. Проходя по знакомым местам, я каждый раз открываю что-то новое. У Самары особая атмосфера, - подчеркнула девушка. Организаторы намерены продолжить усовершенствование пешеходных экскурсий.
У организаторов остается год на корректировку пешеходных экскурсий. За это время в Самаре появятся новые экскурсоводы. При этом им не обязательно знать иностранные языки. Планируется привлекать переводчиков с профильных кафедр вузов, которые станут самостоятельными экскурсоводами после обучения.
- Подготовка к мировому футбольному первенству завершается, и этот проект позволяет наглядно оценить, насколько мы готовы к встрече гостей. Самарцы первыми оценивают качество экскурсий, - сообщил руководитель департамента туризма Самарской области Михаил Мальцев.
Проект реализуется городским департаментом промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг с помощью Гильдии экскурсоводов при гостинично-туристской ассоциации. Чтобы повысить качество экскурсий, для персонала было проведено обучение. Экскурсоводов снабдили наглядными материалами, им также полагаются фирменные детали костюма и бейджи. По мнению организаторов, это позволит отсечь «нелегальных» экскурсоводов, не прошедших профподготовку.
- При поддержке городских властей сформированы группы профессиональных экскурсоводов, повышающих свою квалификацию. Были привлечены как специалисты «старой школы», так и выпускники вузов. Вместе мы стараемся улучшать уровень экскурсий. К привычным маршрутам всегда можно добавить уникальную авторскую «изюминку», - пояснила президент гостинично-туристской ассоциации Ирина Фан-Юнг.
Заместитель начальника отдела департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Анна Рабинович отметила, что экскурсоводов по главным самарским достопримечательностям к ЧМ-2018 готовят уже два с половиной года. Все они не только обладают профессиональным образованием, но и отличаются неплохой физической подготовкой - все-таки пешие экскурсии достаточно продолжительные. По словам Анны Рабинович, выносливость специалистов подтверждена неоднократным прохождением маршрутов, а знание исторического наследия проверено базовыми вопросами. Без прохождения аккредитации экскурсоводам не позволят сопровождать туристов.
- Аккредитация экскурсоводов необходима, чтобы обеспечить высокое качество экскурсий, - говорит представитель департамента. - Эта практика успешно реализуется в Москве, Нижнем Новгороде, Казани, Санкт-Петербурге. В настоящее время пройти аккредитацию захотели 60 человек, но это число увеличится.
Все пешие экскурсии проходят под двумя брендами областной столицы - «Архитектурная Самара» и «Крылья Победы». Последняя тема отражает как развитие легендарного футбольного клуба «Крылья Советов», так и работу аэрокосмических предприятий.
Прошедшая в субботу экскурсия началась на площади Куйбышева и завершилась на площади Революции. По пути жители побывали у театра драмы, посетили сквер Пушкина, улицу Ленинградскую и другие достопримечательности. Экскурсовод Кристина Перфилова рассказала об истории набережной, жигулевском пивном заводе и особняке Курлиной, где сегодня расположен Музей модерна.
- Это один из центральных маршрутов, который будет предложен болельщикам и туристам. Проходя по знакомым местам, я каждый раз открываю что-то новое. У Самары особая атмосфера, - подчеркнула девушка. Организаторы намерены продолжить усовершенствование пешеходных экскурсий.
У организаторов остается год на корректировку пешеходных экскурсий. За это время в Самаре появятся новые экскурсоводы. При этом им не обязательно знать иностранные языки. Планируется привлекать переводчиков с профильных кафедр вузов, которые станут самостоятельными экскурсоводами после обучения.
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