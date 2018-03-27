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В Самаре прошла конференция, посвященная 150-летию Максима Горького

В среду, 21 марта, в Центральной городской библиотеке имени Крупской прошла научно-практическая онлайн-конференция «Имя Максима Горького в контексте современности». В этом году отмечается 150 лет со дня рождения известного писателя.

В конференции принял участие журналист, историк литературы, краевед Михаил Перепелкин, который открыл новые факты о самарском окружении Горького. Он также презентовал собственные и не только книги, посвященные как писателю, так и его жене Екатерине Волжиной. Много говорили о работе Максима Горького в «Самарской газете».

Представители библиотек из разных городов России рассказали о своих проектах, направленных на формирование интереса к жизни и творчеству писателя, а также в целом на развитие духовно-творческого потенциала подрастающего поколения. Среди них фестиваль открытий «Горьковские штудии» нижегородской
Центральной районной детской библиотекой имени Горького, участники которого получили знания и навыки в области литературы, театра, изобразительного искусства, научно-исследовательской деятельности. Проект детской библиотеки имени Максима Горького в Орле - серия бесед для школьников, посвященных связи писателя с их городом. Музейная экспозиция в Самарской публичной библиотеке, в которой воссоздали интерьер комнаты писателя времен его проживания в Самаре в доме №91 на Дворянской (ныне Куйбышева).

Заведующая отделом обслуживания городской библиотеки имени Крупской Лидия Царькова рассказала о корпоративном проекте «Наш Горький», в рамках которого прошли марафон выразительного чтения, игры с элементами квеста, карнавал и другие мероприятия.

На конференции был также представлен совместный проект библиотеки имени Крупской и «Самарской газеты» - викторина «Знаем о нем все», в которой смогли принять участие все желающие. Каждую субботу с 27 января по 17 марта на страницах издания выходили вопросы, связанные с жизнью и творчеством Горького.

Участники присылали ответы организаторам на электронную почту. По результатам викторины три победных места заняли Николай Пригодич из Минска, Виктор Батюшков и Роман Даниленко из Самары. Они набрали наибольшее количество баллов, учитывая и скорость подачи ответов, и правильность. На конференции смог присутствовать только один из победителей викторины, которого в торжественной обстановке поздрави-и и подарили сувениры представители библиотеки и «Самарской газеты».

Вопросы и ответы викторины «Знаем о нём всё»:

1. Где и в каком году впервые было напечатано произведение Максима Горького «Песня о Соколе»?
Ответ: в «Самарской газете» в 1895 году.

2. Назовите имя владельца первого в Самаре книжного магазина с частной библиотекой, частым посетителем которой был Максим Горький.
Ответ: Петр-Август Грау.

3. На генеральной репетиции какой пьесы Горького царское правительство заменило капельдинеров на сцене городовыми?
Ответ: «Мещане».

4.Один из известнейших современников Максима Горького по поводу писателя выразился фразой «Более чем оригинально». Назовите этого человека.
Ответ: Николай II. Это его резолюция на сообщение о том, что Горький избран почетным академиком Императорской академии.

5. В каком самарском соборе, кстати, ныне действующем, Максим Горький венчался в 1896 году с Екатериной Волжиной?
Ответ: в Вознесенском соборе, на ул. Степана Разина.

6. Назовите три улицы, на которых Максим Горький успел пожить во время своего пребывания в Самаре.
Ответ: ул. Москательная (ныне Льва Толстого), ул. Вознесенская (Степана Разина), ул. Дворянская (Куйбышева).

7. В 1896 году Максим Горький побывал в интересном и редком для той поры заведении. Впоследствии он напишет рецензию на это заведение. Как оно называлось?
Ответ: синематограф.

8. Последнее испытание для дошедших до финала «Код Горького». Нужно было сложить цифры, которые являются ответом на следующие вопросы:

а) Сколько полных месяцев Максим Горький прожил в Самаре?
Ответ: 14 полных месяцев.

б) Сколько раз Горький посещал Самару?
Ответ: 9 раз.

в) Сколько дней Максим Горький проработал в «Самарской газете» редактором?
Ответ: 82 дня.

г) Сколько раз писатель был номинирован на Нобелевскую премию?
Ответ: 5 раз.

Общая сумма = 110.
Дата: 26 марта 2018 , 13:03
237
Автор текста: Анастасия Михайлова
Автор фото: Юлия Тимофеева
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