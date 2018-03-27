В Самаре прошла конференция, посвященная 150-летию Максима Горького

В конференции принял участие журналист, историк литературы, краевед Михаил Перепелкин, который открыл новые факты о самарском окружении Горького. Он также презентовал собственные и не только книги, посвященные как писателю, так и его жене Екатерине Волжиной. Много говорили о работе Максима Горького в «Самарской газете».Представители библиотек из разных городов России рассказали о своих проектах, направленных на формирование интереса к жизни и творчеству писателя, а также в целом на развитие духовно-творческого потенциала подрастающего поколения. Среди них фестиваль открытий «Горьковские штудии» нижегородскойЦентральной районной детской библиотекой имени Горького, участники которого получили знания и навыки в области литературы, театра, изобразительного искусства, научно-исследовательской деятельности. Проект детской библиотеки имени Максима Горького в Орле - серия бесед для школьников, посвященных связи писателя с их городом. Музейная экспозиция в Самарской публичной библиотеке, в которой воссоздали интерьер комнаты писателя времен его проживания в Самаре в доме №91 на Дворянской (ныне Куйбышева).Заведующая отделом обслуживания городской библиотеки имени Крупской Лидия Царькова рассказала о корпоративном проекте «Наш Горький», в рамках которого прошли марафон выразительного чтения, игры с элементами квеста, карнавал и другие мероприятия.На конференции был также представлен совместный проект библиотеки имени Крупской и «Самарской газеты» - викторина «Знаем о нем все», в которой смогли принять участие все желающие. Каждую субботу с 27 января по 17 марта на страницах издания выходили вопросы, связанные с жизнью и творчеством Горького.Участники присылали ответы организаторам на электронную почту. По результатам викторины три победных места заняли Николай Пригодич из Минска, Виктор Батюшков и Роман Даниленко из Самары. Они набрали наибольшее количество баллов, учитывая и скорость подачи ответов, и правильность. На конференции смог присутствовать только один из победителей викторины, которого в торжественной обстановке поздрави-и и подарили сувениры представители библиотеки и «Самарской газеты».Ответ: в «Самарской газете» в 1895 году.Ответ: Петр-Август Грау.Ответ: «Мещане».Ответ: Николай II. Это его резолюция на сообщение о том, что Горький избран почетным академиком Императорской академии.Ответ: в Вознесенском соборе, на ул. Степана Разина.Ответ: ул. Москательная (ныне Льва Толстого), ул. Вознесенская (Степана Разина), ул. Дворянская (Куйбышева).Ответ: синематограф.Ответ: 14 полных месяцев.Ответ: 9 раз.Ответ: 82 дня.Ответ: 5 раз.Общая сумма = 110.