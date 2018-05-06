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В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы. Фото

Она состоялась в субботу, 5 мая, на площади Куйбышева.

В репетиции Военного Парада, посвященного победе в Великой Отечественной войне, участвовал полный состав парадных расчетов, военной техники и авиации. Жители и гости города могли прийти на улицу Молодогвардейскую в границах улиц Вилоновской и Полевой, чтобы увидеть прохождение техники. На плошади собрались восемь тысяч зрителей.

Всего в Военном Параде 9 мая примут участие 27 парадных воинских расчетов и 67 единиц военной и военно-исторической техники, также пройдет Бессмертный полк. 
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Дата: 5 мая 2018 , 20:59
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Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: Владимир Пермяков
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