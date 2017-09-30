В Самаре прошла экологическая акция "Живи, лес!"
В минувшую пятницу, 29 сентября, в парке имени Юрия Гагарина собрались участники экологической акции «Живи, лес!».
Ее организует министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области для того, чтобы восстановить, сохранить и приумножить лесные богатства региона. Более сотни человек - студенты и преподаватели вузов, сотрудники минприроды - вышли в парк, чтобы собрать желуди дуба черешчатого.
- Я благодарен вузам, которые откликнулись на наш призыв. Видно, что ребята идут с удовольствием на эту акцию, - сказал врио министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Александр Ларионов.
Акция проходит в два этапа. Осенний - сбор желудей. Посадочный материал проверят на всхожесть. Например, в прошлом году показатель был около 90%. За время проведения акции в этом сезоне на территории всей губернии планируют собрать примерно 2,5 тонны плодов. Весенний же этап заключается непосредственно в посадке леса.
Ее организует министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области для того, чтобы восстановить, сохранить и приумножить лесные богатства региона. Более сотни человек - студенты и преподаватели вузов, сотрудники минприроды - вышли в парк, чтобы собрать желуди дуба черешчатого.
- Я благодарен вузам, которые откликнулись на наш призыв. Видно, что ребята идут с удовольствием на эту акцию, - сказал врио министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Александр Ларионов.
Акция проходит в два этапа. Осенний - сбор желудей. Посадочный материал проверят на всхожесть. Например, в прошлом году показатель был около 90%. За время проведения акции в этом сезоне на территории всей губернии планируют собрать примерно 2,5 тонны плодов. Весенний же этап заключается непосредственно в посадке леса.
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