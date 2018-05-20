В Самаре прошла акция «Ночь музеев»
В субботу, 19 мая, все музеи нашего города приготовили для своих гостей обширную программу. И хотя акция носит название «Ночь музеев» в этом году с самого утра произошло много интересного в культурной сфере.
Открылся долгожданный музей – квартира Эльдара Рязанова. В Детской картинной галерее и во дворике усадьбы Алексея Толстого состоялись красочные детские праздники, мастер-классы по разным видам рукоделия, квесты и театрализованные представления. В Доме-музее Ленина на базе экспозиции «Жила-была сказка» проводилась лекция «Обыкновенные шедевры».
Вечером из дворика Самарского художественного музея полились мощные звуки синтезатора. Давал концерт композитор и исполнитель Sirius Eyes. На втором этаже гостей встречали классические струнные дуэты - гитара, скрипка, флейта. Здесь не только можно было пройтись по интересным экспозициям, недавно открытым в музее, но и побывать на мастер-классах, которые были что называется «в тему».
Насладившись изящными миниатюрами первой самарской рукописи, можно было самим научиться печатать буквицы с деревянного трафарета, подобные тем, что так украшают страницы старинных книг. А затем полюбоваться словно сошедшими с миниатюр девушками в кольчугах и шлемах, созданных умелыми руками дизайнера Светланы Черкашиной из обыкновенных металлических пробок. Искусствовед Валентина Чернова прочла лекцию об искусстве украшения книг. А на выставке современных иллюстраторов в рамках фестиваля «Барбазуль» состоялся кураторский показ от Александра Бердин-Лазурского и мастер-класс по созданию стикерпака.
Музыка звучала весь вечер и на улице Фрунзе. Здесь допоздна шел показ фильмов Эльдара Рязанова в скверике возле музея. В католическом костеле звучал орган, в саду литературного музея – джаз-рок. Здесь выступали молодые самарские поэты. Посетителей тоже вовлекли в литературную игру: нужно было напечатать на старенькой пишущей машинке строчку в продолжение коллективно слагаемого опуса.
Излюбленное место тусовки самой продвинутой молодежи – Музей модерна впервые открыл для многих ребят сокровища колыбели русского ар-нуво из собрания музея-заповедника Абрамцево. Но чтобы они не заскучали от красот Серебряного века, пригласил сделать селфи в подвале дома Курлиной в обстановке полного хоррора – с всклокоченными манекенами и зловещим наплывающим разноцветными волнами освещением.
Музыка во дворе музея Модерна звучала самая необычная и актуальная. Жаль только, что зрители не поддержали задумку музейщиков создать музей из принесенных ими самими предметов и оригинальные стеллажи так и остались пустыми.
Открылся долгожданный музей – квартира Эльдара Рязанова. В Детской картинной галерее и во дворике усадьбы Алексея Толстого состоялись красочные детские праздники, мастер-классы по разным видам рукоделия, квесты и театрализованные представления. В Доме-музее Ленина на базе экспозиции «Жила-была сказка» проводилась лекция «Обыкновенные шедевры».
Вечером из дворика Самарского художественного музея полились мощные звуки синтезатора. Давал концерт композитор и исполнитель Sirius Eyes. На втором этаже гостей встречали классические струнные дуэты - гитара, скрипка, флейта. Здесь не только можно было пройтись по интересным экспозициям, недавно открытым в музее, но и побывать на мастер-классах, которые были что называется «в тему».
Насладившись изящными миниатюрами первой самарской рукописи, можно было самим научиться печатать буквицы с деревянного трафарета, подобные тем, что так украшают страницы старинных книг. А затем полюбоваться словно сошедшими с миниатюр девушками в кольчугах и шлемах, созданных умелыми руками дизайнера Светланы Черкашиной из обыкновенных металлических пробок. Искусствовед Валентина Чернова прочла лекцию об искусстве украшения книг. А на выставке современных иллюстраторов в рамках фестиваля «Барбазуль» состоялся кураторский показ от Александра Бердин-Лазурского и мастер-класс по созданию стикерпака.
Музыка звучала весь вечер и на улице Фрунзе. Здесь допоздна шел показ фильмов Эльдара Рязанова в скверике возле музея. В католическом костеле звучал орган, в саду литературного музея – джаз-рок. Здесь выступали молодые самарские поэты. Посетителей тоже вовлекли в литературную игру: нужно было напечатать на старенькой пишущей машинке строчку в продолжение коллективно слагаемого опуса.
Излюбленное место тусовки самой продвинутой молодежи – Музей модерна впервые открыл для многих ребят сокровища колыбели русского ар-нуво из собрания музея-заповедника Абрамцево. Но чтобы они не заскучали от красот Серебряного века, пригласил сделать селфи в подвале дома Курлиной в обстановке полного хоррора – с всклокоченными манекенами и зловещим наплывающим разноцветными волнами освещением.
Музыка во дворе музея Модерна звучала самая необычная и актуальная. Жаль только, что зрители не поддержали задумку музейщиков создать музей из принесенных ими самими предметов и оригинальные стеллажи так и остались пустыми.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
20 мая 2018
222
20 мая 2018
166
19 мая 2018
542
19 мая 2018
710
19 мая 2018
323
19 мая 2018
271
20 мая 2018 , 14:10
222
В субботу, 19 мая, все музеи нашего города приготовили для своих гостей обширную...
19 мая 2018 , 18:49
542
Праздник прошел в субботу, 19 мая, в парке Молодежный.
19 мая 2018 , 18:13
710
В субботу, 19 мая, распахнул свои двери первый в России музей Эльдара Рязанова. Он находится в...
19 мая 2018 , 16:45
494
В субботу, 19 мая, в Самаре открылся музей Эльдара Рязанова. Мы попросили...
20 мая 2018 , 13:38
181
Сотрудники Центрального государственного архива Самарской области предоставили в распоряжение...
20 мая 2018 , 13:25
166
В Самару с рабочим визитом прибыл экс-повар Московского Кремля Виктор Беляев. Он является...
19 мая 2018 , 13:19
323
Сегодня, 19 мая, Самара присоединится к всероссийской акции «Ночь музеев»....
19 мая 2018 , 17:11
421
На время Чемпионата мира по футболу в Самаре контроль за обстановкой на дорогах возьмет на себя...
19 мая 2018 , 12:58
271
Два дня назад как обычно, в предельно демократичной обстановке, в старосамарском дворике на...
19 мая 2018 , 12:26
279
Движение автобусов скорректируют.
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
2 мая 2018
4356
Парк Гагарина «родился» 9 июля 1976 года, и в ближайшее воскресенье парк отпразднует...
8 мая 2018
3383
Основные торжества в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проходят в Самаре...
16 мая 2018
3204
В среду, 16 мая, на новом самарском стадионе прошла игра ПФЛ.
6 мая 2018
3120
2
В воскресенье, 6 мая, в 17:00 состоится второй тестовый матч. «Крылья...
11 мая 2018
2617
Речь идет про участок от улицы Стара-Загоры до Московского шоссе.
2 мая 2018
4356
Парк Гагарина «родился» 9 июля 1976 года, и в ближайшее воскресенье парк отпразднует...
30 апреля 2018
2128
Длина самарской набережной около пяти километров.
1 мая 2018
2239
1
Вторая очередь набережной между бассейном «ЦСКА ВВС» и заводом...
30 апреля 2018
1670
Ледяная стерва – так российские прокатчики хотели перевести фильм «I, Tonya»....
1 мая 2018
1625
Раз в год и Фонд кино стреляет. Когда в прошлом году в России анонсировали историческое фэнтези...