20 мая 2018 года,
16:41
$ 61.94    73.18   Нефть 50.68 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Интервью
Темы
Час пешком
Самарская экспедиция
Самарские усадьбы: время возрождения
Исторические версии
ЧМ-2018
Самарский характер
Куйбышев - запасная столица
Только у нас
Медицина
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
Главная/Лента новостей/

В Самаре прошла акция «Ночь музеев»

В субботу, 19 мая, все музеи нашего города приготовили для своих гостей обширную программу. И хотя акция носит название «Ночь музеев» в этом году с самого утра произошло много интересного в культурной сфере.

Открылся долгожданный музей – квартира Эльдара Рязанова. В Детской картинной галерее и во дворике усадьбы Алексея Толстого состоялись красочные детские праздники, мастер-классы по разным видам рукоделия, квесты и театрализованные представления. В Доме-музее Ленина на базе экспозиции «Жила-была сказка» проводилась лекция «Обыкновенные шедевры».

Вечером из дворика Самарского художественного музея полились мощные звуки синтезатора. Давал концерт композитор и исполнитель Sirius Eyes. На втором этаже гостей встречали классические струнные дуэты - гитара, скрипка, флейта. Здесь не только можно было пройтись по интересным экспозициям, недавно открытым в музее, но и побывать на мастер-классах, которые были что называется «в тему».

Насладившись изящными миниатюрами первой самарской рукописи, можно было самим научиться печатать буквицы с деревянного трафарета, подобные тем, что так украшают страницы старинных книг. А затем полюбоваться словно сошедшими с миниатюр девушками в кольчугах и шлемах, созданных умелыми руками дизайнера Светланы Черкашиной из обыкновенных металлических пробок. Искусствовед Валентина Чернова прочла лекцию об искусстве украшения книг. А на выставке современных иллюстраторов в рамках фестиваля «Барбазуль» состоялся кураторский показ от Александра Бердин-Лазурского и мастер-класс по созданию стикерпака.

Музыка звучала весь вечер и на улице Фрунзе. Здесь допоздна шел показ фильмов Эльдара Рязанова в скверике возле музея. В католическом костеле звучал орган, в саду литературного музея – джаз-рок. Здесь выступали молодые самарские поэты. Посетителей тоже вовлекли в литературную игру: нужно было напечатать на старенькой пишущей машинке строчку в продолжение коллективно слагаемого опуса.

Излюбленное место тусовки самой продвинутой молодежи – Музей модерна впервые открыл для многих ребят сокровища колыбели русского ар-нуво из собрания музея-заповедника Абрамцево. Но чтобы они не заскучали от красот Серебряного века, пригласил сделать селфи в подвале дома Курлиной в обстановке полного хоррора – с всклокоченными манекенами и зловещим наплывающим разноцветными волнами освещением.

Музыка во дворе музея Модерна звучала самая необычная и актуальная. Жаль только, что зрители не поддержали задумку музейщиков создать музей из принесенных ими самими предметов и оригинальные стеллажи так и остались пустыми. 
Фотогалерея
Фото 131997Фото 131998Фото 131999Фото 132000Фото 132001Фото 132003Фото 132004Фото 132005Фото 132006Фото 132007Фото 132008Фото 132009Фото 132010Фото 132011Фото 132012Фото 132013Фото 132014Фото 132015Фото 132016Фото 132017Фото 132018Фото 132019Фото 132020Фото 132021Фото 132022Фото 132023Фото 132024Фото 132025Фото 132026Фото 132027
Дата: 20 мая 2018 , 14:10
222
Автор текста: Татьяна Гриднева
Автор фото: Екатерина Елизарова
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
В Самаре прошла акция «Ночь музеев»
20 мая 2018
222
В Самаре прошла акция «Ночь музеев»
Самару посетил личный повар Путина, Ельцина и Горбачева
20 мая 2018
166
Самару посетил личный повар Путина, Ельцина и Горбачева
Состоялся первый фестиваль театрального карнавала «АРАМАС»
19 мая 2018
542
Состоялся первый фестиваль театрального карнавала «АРАМАС»
В Самаре состоялось открытие музея Эльдара Рязанова
19 мая 2018
710
В Самаре состоялось открытие музея Эльдара Рязанова
Центр управления перевозками после ЧМ-2018 перейдет на баланс города
19 мая 2018
421
Центр управления перевозками после ЧМ-2018 перейдет на баланс города
Селфи у Рязанова. Самарцы побывали на открытии музея именитого режиссера
19 мая 2018
494
Селфи у Рязанова. Самарцы побывали на открытии музея именитого режиссера
Полная программа «Ночи музеев»
19 мая 2018
323
Полная программа «Ночи музеев»
Стартовал четвертый «Том Сойер Фест»
19 мая 2018
271
Стартовал четвертый «Том Сойер Фест»
В Самаре до вечера воскресенья ограничат движение по Ново-Вокзальной
19 мая 2018
279
В Самаре до вечера воскресенья ограничат движение по Ново-Вокзальной
Лента новостей
20 мая 2018 , 14:10
222
В Самаре прошла акция «Ночь музеев»
 В субботу, 19 мая, все музеи нашего города приготовили для своих гостей обширную...
19 мая 2018 , 18:49
542
Состоялся первый фестиваль театрального карнавала «АРАМАС»
Праздник прошел в субботу, 19 мая, в парке Молодежный.
19 мая 2018 , 18:13
710
В Самаре состоялось открытие музея Эльдара Рязанова
В субботу, 19 мая, распахнул свои двери первый в России музей Эльдара Рязанова. Он находится в...
19 мая 2018 , 16:45
494
Селфи у Рязанова. Самарцы побывали на открытии музея именитого режиссера
В субботу, 19 мая, в Самаре открылся музей Эльдара Рязанова. Мы попросили...
20 мая 2018 , 13:38
181
Исторические версии. Как открывали реальное училище. Часть 1
Сотрудники Центрального государственного архива Самарской области предоставили в распоряжение...
20 мая 2018 , 13:25
166
Самару посетил личный повар Путина, Ельцина и Горбачева
В Самару с рабочим визитом прибыл экс-повар Московского Кремля Виктор Беляев. Он является...
19 мая 2018 , 13:19
323
Полная программа «Ночи музеев»
Сегодня, 19 мая, Самара присоединится к всероссийской акции «Ночь музеев»....
19 мая 2018 , 17:11
421
Центр управления перевозками после ЧМ-2018 перейдет на баланс города
На время Чемпионата мира по футболу в Самаре контроль за обстановкой на дорогах возьмет на себя...
19 мая 2018 , 12:58
271
Стартовал четвертый «Том Сойер Фест»
Два дня назад как обычно, в предельно демократичной обстановке, в старосамарском дворике на...
19 мая 2018 , 12:26
279
В Самаре до вечера воскресенья ограничат движение по Ново-Вокзальной
  Движение автобусов скорректируют.
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
Прошлое и настоящее парка Гагарина. Виртуальный гид
2 мая 2018
4356
Прошлое и настоящее парка Гагарина. Виртуальный гид
Парк Гагарина «родился» 9 июля 1976 года, и в ближайшее воскресенье парк отпразднует...
День Победы в Самаре. Как это будет
8 мая 2018
3383
День Победы в Самаре. Как это будет
Основные торжества в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проходят в Самаре...
16 мая 2018
3204
"Самара Арена" приняла третий тестовый матч
В среду, 16 мая, на новом самарском стадионе прошла игра ПФЛ. 
Что нужно знать самарцам о втором матче на «Самара Арене»
6 мая 2018
3120
2
Что нужно знать самарцам о втором матче на «Самара Арене»
В воскресенье, 6 мая,     в 17:00 состоится второй тестовый матч. «Крылья...
В Самаре ограничат движение транспорта на Ново-Вокзальной
11 мая 2018
2617
В Самаре ограничат движение транспорта на Ново-Вокзальной
Речь идет про участок от улицы Стара-Загоры до Московского шоссе.
Прошлое и настоящее парка Гагарина. Виртуальный гид
2 мая 2018
4356
Прошлое и настоящее парка Гагарина. Виртуальный гид
Парк Гагарина «родился» 9 июля 1976 года, и в ближайшее воскресенье парк отпразднует...
Новая «старая» набережная. Виртуальный гид
30 апреля 2018
2128
Новая «старая» набережная. Виртуальный гид
Длина самарской набережной около пяти километров. 
Новая набережная. Виртуальный гид
1 мая 2018
2239
1
Новая набережная. Виртуальный гид
Вторая очередь набережной между  бассейном «ЦСКА ВВС»  и заводом...
Киноизмышлизм. «Тоня против всех» - рок-н-рольщица на льду (18+)
30 апреля 2018
1670
Киноизмышлизм. «Тоня против всех» - рок-н-рольщица на льду (18+)
Ледяная стерва – так российские прокатчики хотели перевести фильм «I, Tonya»....
Киноизмышлизм. «Скиф» - только хардкор (18+)
1 мая 2018
1625
Киноизмышлизм. «Скиф» - только хардкор (18+)
Раз в год и Фонд кино стреляет. Когда в прошлом году в России анонсировали историческое фэнтези...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Только у нас
Медицина
Культура
Спорт
Интервью
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
© 2011 - 2017 SGPRESS. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.