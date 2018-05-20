В Самаре прошла акция «Ночь музеев»

Открылся долгожданный музей – квартира Эльдара Рязанова. В Детской картинной галерее и во дворике усадьбы Алексея Толстого состоялись красочные детские праздники, мастер-классы по разным видам рукоделия, квесты и театрализованные представления. В Доме-музее Ленина на базе экспозиции «Жила-была сказка» проводилась лекция «Обыкновенные шедевры».Вечером из дворика Самарского художественного музея полились мощные звуки синтезатора. Давал концерт композитор и исполнитель Sirius Eyes. На втором этаже гостей встречали классические струнные дуэты - гитара, скрипка, флейта. Здесь не только можно было пройтись по интересным экспозициям, недавно открытым в музее, но и побывать на мастер-классах, которые были что называется «в тему».Насладившись изящными миниатюрами первой самарской рукописи, можно было самим научиться печатать буквицы с деревянного трафарета, подобные тем, что так украшают страницы старинных книг. А затем полюбоваться словно сошедшими с миниатюр девушками в кольчугах и шлемах, созданных умелыми руками дизайнера Светланы Черкашиной из обыкновенных металлических пробок. Искусствовед Валентина Чернова прочла лекцию об искусстве украшения книг. А на выставке современных иллюстраторов в рамках фестиваля «Барбазуль» состоялся кураторский показ от Александра Бердин-Лазурского и мастер-класс по созданию стикерпака.Музыка звучала весь вечер и на улице Фрунзе. Здесь допоздна шел показ фильмов Эльдара Рязанова в скверике возле музея. В католическом костеле звучал орган, в саду литературного музея – джаз-рок. Здесь выступали молодые самарские поэты. Посетителей тоже вовлекли в литературную игру: нужно было напечатать на старенькой пишущей машинке строчку в продолжение коллективно слагаемого опуса.Излюбленное место тусовки самой продвинутой молодежи – Музей модерна впервые открыл для многих ребят сокровища колыбели русского ар-нуво из собрания музея-заповедника Абрамцево. Но чтобы они не заскучали от красот Серебряного века, пригласил сделать селфи в подвале дома Курлиной в обстановке полного хоррора – с всклокоченными манекенами и зловещим наплывающим разноцветными волнами освещением.Музыка во дворе музея Модерна звучала самая необычная и актуальная. Жаль только, что зрители не поддержали задумку музейщиков создать музей из принесенных ими самими предметов и оригинальные стеллажи так и остались пустыми.