В Самаре прошла «Литературная ночь», посвященная 125-летию Владимира Маяковского
Самарская юношеская библиотека и Самарская областная универсальная научная библиотека в очередной раз приняли участие во Всероссийской культурной акции «Литературная ночь».
- Нам было предоставлено право самим решать, кто из литераторов станет героем мероприятия, - рассказывает руководитель центра поддержки и развития чтения СОУНБ Софья Сыромятникова. - И показалось правильным обратиться к творчеству Владимира Маяковского.
Такого яркого и удивительно современного по своему отношению к жизни, новаторскому стилю стихосложения поэту. Тем более что в этом году мы отмечаем его юбилей - 125 лет со дня рождения.
Окна юношеской библиотеки превратились с помощью уменьшенных копий плакатов, созданных с участием Маяковского, в настоящие «Окна РОСТА». Для начинавшего как футурист поэта работа над ними была лабораторией, в которой он освобождал стих «от поэтической шелухи на темах, не допускающих многословия».
Прямо на тротуаре установили микрофон. И место перед ним не пустовало. Особенно интересно было услышать, как звучат произведения Маяковского на разных языках. Преподаватель Самарского университета Артур Колин прочел на французском стихотворение для детей «Что такое хорошо и что такое плохо». Очень мягко и музыкально прозвучало знаменитое «Послушайте» на итальянском языке в исполнении преподавателя социально-педагогического университета Кармело Касконе. Звенящие как колокольчик слоги китайского варианта стихотворения «Утро», пожалуй, озадачили бы самого поэта не меньше, чем его самарских слушателей. Прочитавшая произведение студентка из Тайваня Виктория Чун-Чао Чиу заслужила бурные аплодисменты.
Но особенно хороши стихи Маяковского в переводе на испанский. Ведь в нем, этом «агитаторе, горлане, главаре», были та же мужественность и внутренняя неукротимая энергетика, что и у носителей чеканного языка. Представлявший центр испанской культуры в Самаре Хайро Вердуго показал свое знание биографии русского поэта. Он рассказал о последних трагических днях его жизни и процитировал строки неоконченной поэмы, написанной Маяковским за несколько часов до смерти.
Люди разных возрастов сменялись у микрофона. Мария Кольцова, первокурсница режиссеркого отделения института культуры, с чувством прочла обращение Владимира Владимировича к любви всей его жизни - Лиле Брик - « Лиличка!». А пенсионер Эдуард Янчевский, подражая манере самого поэта, часто выступавшего перед публикой, чеканил строки, устремленные в будущее: «Отечество славлю, которое есть. Но трижды - которое будет!». Поэзия Маяковского придает пенсионеру силы и после 80 лет для того, чтобы заниматься спортом и совершенствовать свое исполнительское мастерство.
Устроители литературного вечера также пригласили всех желающих принять участие в мастер-классе художника Николая Воронина и выполнить в технике линогравюры портрет Маяковского. Затем с собственной поэтической программой выступили талантливые самарские авторы Алексей Ларин и Татьяна Губанова. Завершило вечер выступление человека-оркестра Юрия Бабединова.
- Нам было предоставлено право самим решать, кто из литераторов станет героем мероприятия, - рассказывает руководитель центра поддержки и развития чтения СОУНБ Софья Сыромятникова. - И показалось правильным обратиться к творчеству Владимира Маяковского.
Такого яркого и удивительно современного по своему отношению к жизни, новаторскому стилю стихосложения поэту. Тем более что в этом году мы отмечаем его юбилей - 125 лет со дня рождения.
Окна юношеской библиотеки превратились с помощью уменьшенных копий плакатов, созданных с участием Маяковского, в настоящие «Окна РОСТА». Для начинавшего как футурист поэта работа над ними была лабораторией, в которой он освобождал стих «от поэтической шелухи на темах, не допускающих многословия».
Прямо на тротуаре установили микрофон. И место перед ним не пустовало. Особенно интересно было услышать, как звучат произведения Маяковского на разных языках. Преподаватель Самарского университета Артур Колин прочел на французском стихотворение для детей «Что такое хорошо и что такое плохо». Очень мягко и музыкально прозвучало знаменитое «Послушайте» на итальянском языке в исполнении преподавателя социально-педагогического университета Кармело Касконе. Звенящие как колокольчик слоги китайского варианта стихотворения «Утро», пожалуй, озадачили бы самого поэта не меньше, чем его самарских слушателей. Прочитавшая произведение студентка из Тайваня Виктория Чун-Чао Чиу заслужила бурные аплодисменты.
Но особенно хороши стихи Маяковского в переводе на испанский. Ведь в нем, этом «агитаторе, горлане, главаре», были та же мужественность и внутренняя неукротимая энергетика, что и у носителей чеканного языка. Представлявший центр испанской культуры в Самаре Хайро Вердуго показал свое знание биографии русского поэта. Он рассказал о последних трагических днях его жизни и процитировал строки неоконченной поэмы, написанной Маяковским за несколько часов до смерти.
Люди разных возрастов сменялись у микрофона. Мария Кольцова, первокурсница режиссеркого отделения института культуры, с чувством прочла обращение Владимира Владимировича к любви всей его жизни - Лиле Брик - « Лиличка!». А пенсионер Эдуард Янчевский, подражая манере самого поэта, часто выступавшего перед публикой, чеканил строки, устремленные в будущее: «Отечество славлю, которое есть. Но трижды - которое будет!». Поэзия Маяковского придает пенсионеру силы и после 80 лет для того, чтобы заниматься спортом и совершенствовать свое исполнительское мастерство.
Устроители литературного вечера также пригласили всех желающих принять участие в мастер-классе художника Николая Воронина и выполнить в технике линогравюры портрет Маяковского. Затем с собственной поэтической программой выступили талантливые самарские авторы Алексей Ларин и Татьяна Губанова. Завершило вечер выступление человека-оркестра Юрия Бабединова.
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