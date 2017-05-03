В Самаре прошел слет воспитанников детских военно-патриотических объединений

В патриотическом празднике приняли участие 13 отрядов из лучших военно-патриотических клубов Самары: «Самарская кадетская школа №170», «Пост№1» (школа №132), «Дозор» (школа № 108), «Кадет» (школа №95), «Юный спасатель» (центр «Поиск»), «Вымпел-С» и «Кадетский корпус» (центр «Юность»), «Свято-Андреевский кадетский корпус» (ДШИ №3 «Младость»), «Алексеевский» (гимназия №54 «Воскресение»), «Эдельвейс» (центр «Ирбис»), «Защитники отечества» (школа №154), «Патриоты-зубчаниновцы» (школа №34), «Дружина» (центр «Спектр»), «Гранит» (школа №25).- Это прекрасная традиция: между майскими праздниками, накануне Дня Победы, проводить военно-патриотический слет, - обратилась к собравшимся руководитель департамента образования Лилия Галузина. – Соревнования становятся масштабнее, добавляются новые этапы, а ваши результаты улучшаются год от года. Все больше школ, центров дополнительного образования вливаются в военно-патриотическое движение.Ребята стреляли из пистолета и арбалета, метали ножи, бегали на длинные и короткие дистанции, отжимались, приседали и даже демонстрировали навыки пожаротушения. Победители определились в упорной борьбе. Первое и второе места заняли команды центра «Юность» - «Кадетский корпус» и «Вымпел-С» соответственно. "Бронза" досталась кадетам из школы №170.