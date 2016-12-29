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В Самаре прошел праздник для детей с ограниченными возможностями здоровья

Огромная красавица - елка под самый потолок, веселые игры и конкурсы, хоровод и, конечно, подарки от Деда Мороза и Снегурочки - все это для трехсот мальчишек и девчонок, пришедших на новогоднее представление в минувший вторник в ДК «Заря».

Праздник был не совсем обычным. Его организовали специально для детей с ограниченными возможностями здоровья. Однако громкий задорный смех, танцы и отличное настроение выдавали в них в первую очередь просто детей, искренне радующихся жизни.

Вот малышка Светлана, которая, похоже, больше всего на свете любит фотографироваться. Даже когда детский хоровод замкнул ее в плотный круг, она так и не вышла из-под елки, продолжая позировать на камеру. Настоящая модель! А вот восьмилетний Славик в костюме мушкетера потихоньку рассказывает на ухо соседу о том, что попросил в письме Деду Морозу. Алиса с самого детства носит особенные очки, но это вовсе не мешает ей быть настоящей певицей с красивым тембром голоса и первыми сценическими успехами. Все дети, конечно, разные, но в тот день их объединило веселье и просто хорошее настроение.

Такой замечательный праздник был организован при участии депутатов городской думы. Для нынешнего состава законодательного собрания Самары это событие становится хорошей традицией, ведь народные избранники поддержали его уже во второй раз.

- Новый год - это для каждого из нас воспоминания из детства, - говорит депутат Валерий Барсук. - Подарить детям радость, ощущение сказки и чуда, постараться раскрасить хотя бы один день их жизни яркими красками - по-моему, это здорово! Я, будучи сам отцом, с удовольствием поддерживаю такие начинания, ведь дети - это самое дорогое, что есть у каждого из нас и у всей страны в целом.

А тем временем задорные скоморохи, бабы-ёжки и прочие завсегдатаи новогодних спектаклей продолжали развлекать ребят.
Новый год - время волшебства и исполнения желаний. Для многих малышей заветные мечты в виде нарядных кукол, конструкторов или машинок исполнятся со дня на день. Но как же хочется, чтобы и самые сокровенные желания их родителей, которые наверняка мечтают о выздоровлении своих детей, тоже стали реальностью или приблизились к ней хотя бы на один шаг. Давайте будем вместе в это верить.
Дата: 29 декабря 2016 , 14:41
116
Автор текста: Анна Прохорова
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