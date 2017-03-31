В Самаре прошел общественный форум против экстремизма
В универсальном спорткомплексе «МТЛ Арена» прошел первый форум общественности Самарской области «Экстремизму – нет!». В зале собрались студенты и преподаватели высших и средних учебных заведений региона, педагоги и директора школ, представители молодых специалистов на предприятиях, общественники. В работе форума принял участие губернатор Самарской области Николай Меркушкин.
В зале собралось более 2,5 тысячи человек. Участникам форума продемонстрировали документальный фильм «Экстремизму – нет!».
Итоги работы форума подвел Николай Меркушкин.
- Наша страна прошла через многое. Мы 25 лет назад потеряли более половины промышленного, экономического, социально-экономического потенциала. А все из-за того, что многие не смогли осмыслить те процессы, которые происходили в 80-е годы, не смогли осмыслить ситуацию, - подчеркнул губернатор.
Глава региона добавил, что жители региона не должны повторять ошибки прошлого и раскачивать ситуацию. Меркушкин заметил, что в последние 15 лет в стране и Самарской области, в частности, начали происходить позитивные процессы. В качестве примера губернатор привел несколько цифр: в регионе растет рождаемость, только в прошлом году на свет появилась 41 тысяча детей (еще несколько лет назад рождалось чуть больше 20 тысяч), за последние годы введено в эксплуатацию 16 новых ледовых дворцов, 29 универсальных спорткомплексов, пошла на убыль кривая по таким социальным заболеваниям как СПИД, туберкулез.
- Самая главная цель, которую мы достигли – за 4 года мы увеличили наши основные фонды на 52% по сравнению с 2012 годом. Это самый лучший показатель в Приволжском федеральном округе. Это тот задел, который будет работать на Самарскую область на пять, пятьдесят, сто лет вперед, - подчеркнул Меркушкин.
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