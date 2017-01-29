В Самаре прошел конкурс профмастерства «Призвание-2017»

Он состоялся 29 января в 10:00 в детской музыкальной школе № 3 имени М.И. Глинки.



В конкурсе профмастерства приняли участие более 100 специалистов из 14 школ Самары и области. Среди них руководители учреждений дополнительного образования, заместители руководителей, преподаватели, методисты, концертмейстеры. Они соревновались в категориях «Исполнительское мастерство» и «Научно-методическая, исследовательская и проектная деятельность в области педагогики художественного образования». В составе жюри были известные в городе и области педагоги-музыканты.