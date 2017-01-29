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В Самаре прошел конкурс профмастерства «Призвание-2017»

Он состоялся 29 января в 10:00 в детской музыкальной школе № 3 имени М.И. Глинки.

В конкурсе профмастерства приняли участие более 100 специалистов из 14 школ Самары и области. Среди них руководители учреждений дополнительного образования, заместители руководителей, преподаватели, методисты, концертмейстеры. Они соревновались в категориях «Исполнительское мастерство» и «Научно-методическая, исследовательская и проектная деятельность в области педагогики художественного образования». В составе жюри были известные в городе и области педагоги-музыканты. 
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Дата: 29 января 2017 , 18:40
215
Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: Владимир Пермяков
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Лента новостей
29 января 2017 , 18:40
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В Самаре прошел конкурс профмастерства «Призвание-2017»
Он состоялся 29 января в 10:00 в детской музыкальной школе № 3 имени М.И. Глинки.
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