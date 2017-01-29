В Самаре прошел конкурс профмастерства «Призвание-2017»
Он состоялся 29 января в 10:00 в детской музыкальной школе № 3 имени М.И. Глинки.
В конкурсе профмастерства приняли участие более 100 специалистов из 14 школ Самары и области. Среди них руководители учреждений дополнительного образования, заместители руководителей, преподаватели, методисты, концертмейстеры. Они соревновались в категориях «Исполнительское мастерство» и «Научно-методическая, исследовательская и проектная деятельность в области педагогики художественного образования». В составе жюри были известные в городе и области педагоги-музыканты.
В конкурсе профмастерства приняли участие более 100 специалистов из 14 школ Самары и области. Среди них руководители учреждений дополнительного образования, заместители руководителей, преподаватели, методисты, концертмейстеры. Они соревновались в категориях «Исполнительское мастерство» и «Научно-методическая, исследовательская и проектная деятельность в области педагогики художественного образования». В составе жюри были известные в городе и области педагоги-музыканты.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
29 января 2017
215
29 января 2017
313
29 января 2017
598
10
28 января 2017
263
28 января 2017
229
28 января 2017
571
29 января 2017 , 18:40
215
Он состоялся 29 января в 10:00 в детской музыкальной школе № 3 имени М.И. Глинки.
29 января 2017 , 18:32
127
В Самаре на лыжной базе «Чайка» в поселке Управленческий прошел традиционный лыжный...
29 января 2017 , 12:53
415
Как ранее писал sgpress . ru , ДТП произошло 28 января в 11:00 в Ставропольском районе...
29 января 2017 , 12:36
166
Встреча состоится 31 января, во вторник, в рамках краеведческого лектория «...
29 января 2017 , 11:47
267
Четыре года назад в поселке Усть-Кинельский в Самарской области организовали уникальные...
29 января 2017 , 11:43
212
Она состоялась в рамках проекта «Театральный маршрут».
29 января 2017 , 11:43
313
Пожар случился 28 января в 17:36 в Советском районе.
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
30
31
1
2
3
4
5
19 января 2017
4814
Инцидент произошел на Некрасовском спуске.
26 января 2017
4499
6
Кондуктор и водитель автобуса №37 рассказали, как вместе с пассажирами пытались спасти умирающего мужчину
Трагедия произошла 25 января около 19.00 в салоне автобуса №37 муниципального...
29 января 2017
4144
1
Авария произошла вчера в первой половине дня на ж/д переезде рядом с перекрестком Обводного...
18 января 2017
3676
1
Обезьяна побывала в одном из цветочных магазинов города.
17 января 2017
1087
Самара готовится приступить к строительству целого ряда новых школ.
11 января 2017
829
Соответствующие торги были размещены на официальном сайте госзакупок. Начальная цена...
19 января 2017
1016
Состоялась церемония награждения победителей областных конкурсов - на призы губернатора и «Золотое перо губернии»
По традиции они были при урочены к профессиональному празднику - Дню российской пе...
31 декабря 2016
2095
1
Авария произошла 30 декабря в четвертом часу дня на трассе М-5 «Урал» в Сергиевском...