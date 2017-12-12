В Самаре прошел городской фестиваль мобильных роботов «ТехноМир»

Машины должны были загонять шары в лунки, двигаться по заданной траектории. Жюри оценивало изобретения детей по главному критерию - эффективности. Дизайн - дело вторичное, поэтому механизмы могли быть самых причудливых форм.- «ТехноМир» помогает ребятам осваивать конструирование и программирование, а заодно лучше понимать физику с математикой, - убежден заместитель директора по информационным технологиям СамЛИТа Алексей Марков. - Количество участников фестиваля постоянно растет. Задания усложняются, становятся интереснее.Первый «ТехноМир» провели пять лет назад и только среди лицеистов. В этот раз к турниру, который проходит при поддержке департамента образования Самары, присоединились ученики еще пяти учреждений областной столицы и Тольятти. Всего в турнире участвовали 48 команд по два-три человека с 1-го по 11-й класс. По словам главного судьи соревнований, преподавателя информатики и робототехники лицея Светланы Анисимовой, организаторы постарались сделать соревнования увлекательными для каждой возрастной группы.- Номинация «Шагающий робот» предназначена для самых маленьких. Ребятам достаточно сконструировать движущуюся модель. А «Робот в мешке» уже для подростков - заядлых любителей робототехники. Им давали индивидуальные задания, для решения которых надо знать программирование, - пояснила Анисимова.Еще одной «фишкой» «ТехноМира» этого года стали новые «спортивные» номинации. «Гольф», «Теннис» и «Боулинг» копируют основные правила этих игр для мобильных роботов.- Робототехника - перспективное направление. К тому же заниматься мобильными разработками очень интересно. Мой робот должен транспортировать груз по определенному маршруту, - рассказал ученик 8-го класса лицея Илья Черномырдин.По мнению ребят, мобильные разработки могут приносить реальную пользу. Например, на соревнованиях в Казани наши ребята тестировали механизм по очистке контейнеров от мусора. Проект назвали «Робот очищает мир».