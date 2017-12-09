В Самаре прошел футбольный турфорум

Казалось бы, темы не новы, их обсуждают и во многом уже отрабатывают как минимум два последних года. Но сейчас, с приближением к Чемпионату, возникают новые нюансы. На них и сосредоточились участники дискуссий - эксперты по нескольким значимым направлениям, отельеры, рестораторы, руководители туристических фирм, производители и распространители сувенирной продукции.- От того, как мы проведем на своей территории игры Чемпионата, как встретим гостей, во многом будет зависеть дальнейшая репутация Самары, - подчеркнул руководитель городского департамента Александр Андриянов. - В ноябре-декабре мы проводим семинары по самым актуальным вопросам, связанным с подготовкой и проведением Чемпионата. В феврале возобновим этот цикл, поскольку по ходу подготовки возникают новые вопросы, требующие разъяснений и уточнений.Врио руководителя регионального департамента туризма Михаил Мальцев акцентировал внимание на том, что прошла жеребьевка и стали известны команды, которые сыграют в Самаре. Среди них представители Латинской Америки. Поэтому сферу гостеприимства надо нацеливать не только на англо-, но и на испаноговорящих гостей. К двум пешеходным и речной экскурсиям в рекламных материалах прибавляется еще одна - на пивзавод с дегустацией, поскольку на нее уже есть большой спрос. Это основа, которую будут предлагать болельщикам.А дальше никто не запрещает туркомпаниям приглашать гостей и на другие маршруты. Помимо двух уже работающих павильонов туристско-информационного центра с бесплатными картами и рекламными материалами о Самаре появится еще два. 344 отеля губернии прошли необходимую процедуру классификации. До 1 марта все средства размещения должны представить паспорта безопасности. Пошли обращения на бронирование номеров, и отельеров предупредили: утверждены предельные цены на номера, за соблюдением этих норм Роспотребнадзор будет строго следить.Вопросы обсуждали и на пленарном заседании, и детально - в ходе трех круглых столов. Эксперты подробно отвечали на вопросы, подсказывали, где взять справочные материалы, и подчеркивали: разруливать те или иные недоработки по ходу Чемпионата не получится, так что ко всему надо подготовиться заранее.Приглашенный из Москвы эксперт - руководитель управления по размещению АНО «Оргкомитет «Россия-2018» Оксана Тубман представила портрет болельщика. Он составлен на основе информации, собранной во время Кубка Конфедераций - 2017. Примерный возраст фаната - от 30 до 45 лет. Более половины гостей размещались в гостиницах и готовы были потратить на это от четырех до пяти тысяч рублей в сутки. Для перекусов предпочитали рестораны и бары с трансляцией матчей и заведения, где подают блюда национальной кухни. Из предложенных экскурсий большинство выбирали речные прогулки и поездки в этнические деревни. Выявлено слабое место в организации приема - плохое знание иностранных языков персоналом гостиниц, ресторанов, сотрудниками правоохранительных органов. На этот портрет во многом стоит ориентироваться и Самаре.