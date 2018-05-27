В Самаре прошел фестиваль прессы

В этом году на XXV фестивале журналистики «Пресса-2018» работало 25 площадок ведущих СМИ региона, студенческих, ведомственных и национальных изданий. Впервые в этом году была организована площадка школьных СМИ и отдельная площадка на тему Чемпионата мира по футболу. На празднике побывали врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров и глава города Елена Лапушкина.- Прекрасный день, целый ряд замечательных поводов и любимое всеми самарцами место - все совпало для того, чтобы сегодня здесь состоялся юбилейный 25-й Фестиваль Прессы. От всей души хочу пожелать, чтобы ваши слова вдохновляли нас всех на лучшее, на позитивные изменения и развитие, - сказала Елена Лапушкина.На празднике выступили музыкальные и танцевальные коллективы. Также прошли конкурсы и тематические викторины, мастер-классы, фотовыставки, розыгрыши призов. Работала полевая кухня.На фестивале была организована и площадка «Самарской газеты». Работала фотозона, прошли литературные читки, лекторий. Выступила музыкальная группа, состоящая из сотрудников редакции.В честь 150-летия Максима Горького «Самарская газета» представила жителям выставку работ местных иллюстраторов, которые изобразили писателя. Максим Горький – самый известный сотрудник газеты. Фото с нашей площадки:В конце праздника Дмитрий Азаров вручил участникам журналистского фестиваля памятные подарки.- Фестиваль стал доброй традицией и брендом Самары. Я очень рад, что в этом году он вернулся на свое историческое место – в Струковский сад, - отметил глава региона. - Проходя сегодня по аллеям моего любимого парка, мы наметили планы на будущее, чтобы Фестиваль с каждым годом становился более красочным, жизнерадостным и комфортным.