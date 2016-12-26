В Самаре прошел детский фестиваль "Золотая еловая ветвь"
В школе №92 прошел детский кинофестиваль «Золотая еловая ветвь». Его посвятили итогам проведения Года российского кино в общеобразовательных учреждениях Самары.
Школьным киностудиям и видеообъединениям учреждений дополнительного образования, показавшим наиболее высокие результаты в творческих конкурсах и фестивалях, вручили призы. Отмечены также лучшие студии и кружки мультипликации, существующие при многих учебных заведениях.
В числе тех, кто отличился, студии «Гусь лапчатый», «Печка», гимназии №1, 11 и многие другие.
Перед ребятами выступил член Союза кинематографистов России, председатель комиссии Общественной палаты городского округа Самара Виталий Добрусин. Обладатель премии ТЭФИ, автор нескольких десятков фильмов поздравил ребят и выразил надежду, что среди них находятся будущие выдающиеся кинематографисты. Ну а тем из ребят, кто в будущем выберет другие профессии, посоветовал никогда не забывать об этом опыте создания фильмов собственными руками. Творческий подход к любому делу делает жизнь человека несравненно богаче.
Школьники Советского, Кировского и Железнодорожного районов Самары, занимающиеся в школе искусств №4, приготовили для гостей фестиваля разнообразную программу, рассказывающую об истории российского кино. На большом экране демонстрировались кадры из первого фильма «Прибытие поезда» братьев Люмьер и других шедевров «великого немого». Юные пианисты, изображая таперов, живо аккомпанировали быстро сменяющим друг друга кадрам.
Затем перед глазами присутствовавших развернулась панорама лучших российских фильмов - от «Броненосца Потемкина» Эйзенштейна до комедий Гайдая. И вдруг на сцену вышла непревзойденная троица, рожденная фантазией этого большого режиссера и сценариста, - Трус, Балбес и Бывалый. Поразительно, до чего были похожи самодеятельные артисты на великих актеров, воплотивших этих комедий-
ных персонажей - Вицина, Никулина и Моргунова!
Ведущие рассказали о профессиях, которые существуют в индустрии кино. Веселые мимы помогали воссоздать на сцене яркие сцены съемочного процесса. Под звуки скрипки, исполнявшей мелодию песни Пахмутовой «Нежность», на экране возникали портреты великих артистов российского кино, ушедших из жизни.
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