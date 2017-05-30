В Самаре прошел XXIV фестиваль «Пресса-2017»

В минувшую субботу, 27 мая, и без того оживленный парк имени Гагарина стал местом встречи тысяч самарцев. Традиционный журналистский праздник - фестиваль «Пресса-2017» собрал воедино представителей медиасферы Самары и области, а также преданных читателей, телезрителей и радиослушателей.



На новом месте



В этом году праздник сменил традиционную локацию. В Струковском саду, где проводился фестиваль в предыдущие годы, уже начались работы по реконструкции. Поэтому представителей медиацеха гостеприимно встретил один из самых популярных в городе парков - имени Юрия Алексеевича Гагарина. Впрочем, смена места не повлияла ни на качество проведения праздника, ни на уровень посещаемости.



Ежегодно все фестивальные площадки объединяются общей концепцией. В этом году праздник прошел под девизом «Самара в игре» и был посвящен предстоящему Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России™. Организаторы - администрация Самары и областной Союз журналистов - подготовили для гостей массу сюрпризов. Зрителей радовали выступления музыкальных и танцевальных коллективов, розыгрыши призов, акции и викторины.



Важен диалог



В 11.00 на главной площадке фестиваля состоялось торжественное открытие. Почетными гостями праздника стали вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов, глава города Олег Фурсов, председатель городской думы Галина Андриянова, а также посол Самары на предстоящем футбольном первенстве, олимпийский чемпион Тагир Хайбулаев. Их встречала хозяйка праздника, председатель Самарской областной организации Союза журналистов России Ирина Цветкова.



- Я рад, что, несмотря на разные точки зрения и разные взгляды, журналисты и представители власти уже 24 года подряд встречаются на площадке фестиваля. Я хотел бы поблагодарить вас, уважаемые журналисты, за вашу зачастую бескомпромиссную, принципиальную позицию в отношении всего того, что происходит в городе. Это позволяет власти обращать внимание на те аспекты жизни города, которые нуждаются в изменениях в первую очередь, - заявил, приветствуя работников медиацеха, Олег Фурсов.



Галина Андриянова присоединилась к поздравлениям и акцентировала внимание на том, какие важные для города и области события произойдут в следующем году.



- У самарцев есть одна отличительная черта: мы всегда и во всем стремимся быть первыми. Мне бы хотелось, чтобы сейчас эта черта проявилась в полной мере, ведь предстоящий 2018 год будет очень насыщенным. Мы с вами готовимся встретить Чемпионат мира по футболу, отметить столетие Союза журналистов Самарской области и провести юбилейный, XXV фестиваль прессы, - добавила председатель городской думы.



Ирина Цветкова, в свою очередь, отметила, что тема фестиваля выбрана не случайно, ведь футбол в Самаре больше чем футбол.



- Тема «Самара в игре» разрабатывается нами еще с прошлого года. Тогда проходил журналистский конкурс с одноименным названием. Поэтому, несмотря на то, что Чемпионат ждет нас только на следующий год, Самара и самарские журналисты уже в игре!



Больше чем футбол



Всего на фестивале было развернуто более 20 площадок, представивших как ведущие СМИ региона, так и студенческие, ведомственные и национальные издания.



Футбольная тема прослеживалась буквально во всем: в тематическом оформлении площадок, в музыке и концертных номерах, в наборе активностей. Изюминкой фестиваля стал футбольный матч с участием журналистов и ветеранов клуба «Крылья Советов». В команде журналистов сыграл заместитель главного редактора «СГ» по интернет-проектам Кирилл Ляхманов. Медийщики показали высокий уровень подготовки и не уступили профессиональным спортсменам. Итоговый счет - ничья, 3:3.



Вместе веселее!



В этом году при подготовке фестиваля «Самарская газета» объединила усилия с телеканалом «Самара-ГИС». С десяти часов утра на площадке работало несколько зон активностей. Сцена в виде футбольных ворот, тематическая «чемпионская» фотозона, стол для настольного футбола, ведущий в форме футболиста - все отсылало к теме фестиваля. А ретрозона «СГ» иллюстрировала богатую историю старейшего в городе издания и предлагала гостям ознакомиться с ретровыпуском, который стал результатом совместного проекта газеты с Литературным музеем.



Гостей радовала яркая концертная программа. Детский ансамбль «Смайл» к празднику приготовил эстрадный номер «Победа России». Перед гостями выступил ветеран Великой Отечественной войны Виктор Кадомцев - обладатель самого старого в городе мяча, который был найден агентством коммуникаций «Пратон» через наше издание. Постоянный читатель «Самарской газеты», Виктор Павлович пожелал юным самарцам заниматься спортом, вести активный образ жизни и учиться побеждать.



Музыкальную часть программы взяли на себя уникальные творческие коллективы - Самарский муниципальный духовой оркестр под управлением Марка Когана и музыканты джазовой студии «Движение». Кроме того, на площадке прошли тематические футбольные конкурсы и викторины. В том числе конкурс рисунка «Футбол глазами детей» на призы администрации города. Всем выступающим и участникам конкурсов достались подарки от партнеров «СГ» - шоколадной фабрики «Нестле Россия» и «Кока-кола ЭйчБиСи Евразия Хелленик».



За труд и креативность



На фестивале представители ряда СМИ были отмечены наградами. Не остались без внимания и сотрудники «Самарской газеты». Олег Фурсов и Ирина Цветкова вручили дипломы участникам проекта «Несколько дней в роли сотрудника провинциальной газеты», который был организован «СГ» и Самарским литературно-мемориальным музеем им. М. Горького. Благодарственные письма получили заместитель директора музея по научной работе Алеся Атрощенко, член Самарской областной организации Союза журналистов России Геннадий Коломеец и начальник отдела спецпроектов «Самарской газеты» Наталья Родимова.