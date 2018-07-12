В Самаре пропал английский болельщик

По сообщению английского туристического агентства, последний раз его видели в Самаре. Англичанин должен был уже приехать в Москву на полуфинальный матч между Англией и Хорватией, но перестал выходить на связь с родными.Местный житель рассказал, что видел Дугласа в Самаре 6 июля у отеля на улице Сорокина 36. Англичанин сказал, что потерял деньги и карточку в Москве. Самарец попросил менеджера отеля оставить Дугласа на ночь. По сообщению менеджера, мужчина ушел из отеля рано утром.По данным ГУ МВД по Самарской области, информация о без вести пропавшем иностранце в правоохранительные органы региона не поступала. Полиция проводит проверку по опубликованным в интернете данным.